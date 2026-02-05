Відео
Головна Погода Гідрометцентр попередив про нові морози в Україні сьогодні

Гідрометцентр попередив про нові морози в Україні сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 5 лютого 2026 06:25
Погода сьогодні, 4 лютого, в Україні — Укргідрометцентр
Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Прогноз погоди на четвер, 5 лютого, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно. У більшості північних, центральних та Миколаївській областях буде сніг, а у західних, Вінницькій та Одеській областях місцями невеликий мокрий сніг з дощем та ожеледь. На решті території без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Про це у середу, 4 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 5 лютого

В Україні 5 лютого будуть сніги, дощі та морози
Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. У більшості західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становила -7...-12 °С, вдень -3...-8 °С. На північному сході та сході вночі -14...-19 °С, місцями -20...-22 °С, вдень -8...-13 °С. В західних та південних областях вночі -1...-6 °С, вдень -3...+2 °С (на Закарпатті та в Криму вночі близько 0 °С, вдень +4...+9 °С).

Прогноз погоди в Україні 5 лютого
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 5 лютого буде хмарно. Вночі був помірний, вдень очікується невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі становила -7...-12 °С, вдень буде -3...-8 °С.

У Києві тим часом вночі -8...-10 °С, вдень -4...-6 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 5 лютого в Україні очікується зміна погоди. Сніг пройде у північних областях, подекуди на заході та в центрі. У східних областях та на значній частині півдня втримається суха погода.

Також Діденко попередила, що сьогодні в Україні очікується сильний південно-східний вітер. Місцями можуть бути пориви до 15-20 м/с.

Синоптик прогнозувала, що температура вночі становитиме -5...-12 °С, на північному сході -12...-17 °С, на заході +2...-4 °С. Вдень найтеплішою погода буде в західних областях та на півдні країни, а саме — 0...+5 °С. У більшості інших областей вдень -3...-8 °С, на північному сході -8...-12 °С.

Тим часом у Києві буде час від часу сніг, ожеледиця і теж південно-східний вітер. Вночі -8...-10 °С, вдень -4...-6 °С.

Нагадаємо, що в Одесі сьогодні знову погірашаться погодні умови. За прогнозами будуть опади та сильний вітер, тож жителям варто вдягатися тепліше і за можливості обмежити час перебування на вулиці.

Також ми писали, що бабак Тиском спрогнозував, коли що України прийде тепла весна.

Автор: Людмила Войтюк
