Погода сегодня, 4 февраля, в Украине - Укргидрометцентр

Прогноз погоды на четверг, 5 февраля, сообщили синоптики. В этот день будет облачно. В большинстве северных, центральных и Николаевской областях будет снег, а в западных, Винницкой и Одесской областях местами небольшой мокрый снег с дождем и гололед. На остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица.

Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 5 февраля

Сегодня ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. В большинстве западных, южных, Житомирской и Винницкой областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью составила -7...-12 °С, днем -3...-8 °С. На северо-востоке и востоке ночью -14...-19 °С, местами -20...-22 °С, днем -8...-13 °С. В западных и южных областях ночью -1...-6 °С, днем -3...+2 °С (на Закарпатье и в Крыму ночью около 0 °С, днем +4...+9 °С).

В Киевской области и Киеве 5 февраля будет облачно. Ночью был умеренный, днем ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила -7...-12 °С, днем будет -3...-8 °С.

В Киеве тем временем ночью -8...-10 °С, днем -4...-6 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 5 февраля в Украине ожидается изменение погоды. Снег пройдет в северных областях, местами на западе и в центре. В восточных областях и на значительной части юга удержится сухая погода.

Также Диденко предупредила, что сегодня в Украине ожидается сильный юго-восточный ветер. Местами могут быть порывы до 15-20 м/с.

Синоптик прогнозировала, что температура ночью составит -5...-12 °С, на северо-востоке -12...-17 °С, на западе +2...-4 °С. Днем самой теплой погода будет в западных областях и на юге страны, а именно — 0...+5 °С. В большинстве других областей днем -3...-8 °С, на северо-востоке -8...-12 °С.

Тем временем в Киеве будет время от времени снег, гололедица и тоже юго-восточный ветер. Ночью -8...-10 °С, днем -4...-6 °С.

