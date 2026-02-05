Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Гидрометцентр предупредил о новых морозах в Украине сегодня

Гидрометцентр предупредил о новых морозах в Украине сегодня

Ua ru
Дата публикации 5 февраля 2026 06:25
Погода сегодня, 4 февраля, в Украине - Укргидрометцентр
Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Прогноз погоды на четверг, 5 февраля, сообщили синоптики. В этот день будет облачно. В большинстве северных, центральных и Николаевской областях будет снег, а в западных, Винницкой и Одесской областях местами небольшой мокрый снег с дождем и гололед. На остальной территории без осадков. На дорогах местами гололедица.

Об этом в среду, 4 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 5 февраля

В Україні 5 лютого будуть сніги, дощі та морози
Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. В большинстве западных, южных, Житомирской и Винницкой областях днем местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью составила -7...-12 °С, днем -3...-8 °С. На северо-востоке и востоке ночью -14...-19 °С, местами -20...-22 °С, днем -8...-13 °С. В западных и южных областях ночью -1...-6 °С, днем -3...+2 °С (на Закарпатье и в Крыму ночью около 0 °С, днем +4...+9 °С).

Прогноз погоди в Україні 5 лютого
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 5 февраля будет облачно. Ночью был умеренный, днем ожидается небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 7-12 м/с. Температура по области ночью составила -7...-12 °С, днем будет -3...-8 °С.

В Киеве тем временем ночью -8...-10 °С, днем -4...-6 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 5 февраля в Украине ожидается изменение погоды. Снег пройдет в северных областях, местами на западе и в центре. В восточных областях и на значительной части юга удержится сухая погода.

Также Диденко предупредила, что сегодня в Украине ожидается сильный юго-восточный ветер. Местами могут быть порывы до 15-20 м/с.

Синоптик прогнозировала, что температура ночью составит -5...-12 °С, на северо-востоке -12...-17 °С, на западе +2...-4 °С. Днем самой теплой погода будет в западных областях и на юге страны, а именно — 0...+5 °С. В большинстве других областей днем -3...-8 °С, на северо-востоке -8...-12 °С.

Тем временем в Киеве будет время от времени снег, гололедица и тоже юго-восточный ветер. Ночью -8...-10 °С, днем -4...-6 °С.

Напомним, что в Одессе сегодня снова ухудшатся погодные условия. По прогнозам будут осадки и сильный ветер, поэтому жителям стоит одеваться теплее и по возможности ограничить время пребывания на улице.

Также мы писали, что сурок Тиском спрогнозировал, когда в Украину придет теплая весна.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации