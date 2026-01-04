Прогноз погоди в Україні на завтра 5 січня від Укргідрометцентру

Гідрометцентр попередив про пориви вітру та сніг в Україні
Погода в Україні завтра, 5 січня, буде хмарною. Синоптики попереджають про опади у деяких областях, а також сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні 5 січня
У південних, а вночі також в більшості центральних та східних областей, вдень і на південному заході очікується сніг та дощ. На решті території опадів не передбачається.
На дорогах, крім півдня, місцями можливе утворення ожеледиці. Вітер буде західного напрямку з переходом на східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. У Криму та Приазовʼї вночі місцями будуть пориви вітру до 20 метрів на секунду.
Температура повітря вночі -6...-11 °С, на півночі Лівобережжя до -14 °С. Вдень очікується -1...-6 °С. На півдні та південному сході вночі +3...-2 °С, а вдень +4...+9 °С.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко також попередила деякі області України про опади завтра.
А в Одесі 5 січня температура повітря підвищиться до +2 °C. Там очікуються невеликі опади та похмура погода.
