Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Гідрометцентр попередив про пориви вітру та сніг в Україні

Гідрометцентр попередив про пориви вітру та сніг в Україні

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 18:32
Прогноз погоди в Україні на завтра 5 січня від Укргідрометцентру
Сніжна погода. Фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 5 січня, буде хмарною. Синоптики попереджають про опади у деяких областях, а також сильні пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 5 січня

У південних, а вночі також в більшості центральних та східних областей, вдень і на південному заході очікується сніг та дощ. На решті території опадів не передбачається.

Прогноз погоди в Україні на 5 січня
Погода в Україні 5 січня. Фото: Укргідрометцентр

На дорогах, крім півдня, місцями можливе утворення ожеледиці. Вітер буде західного напрямку з переходом на східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. У Криму та Приазовʼї вночі місцями будуть пориви вітру до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі -6...-11 °С, на півночі Лівобережжя до -14 °С. Вдень очікується -1...-6 °С. На півдні та південному сході вночі +3...-2 °С, а вдень +4...+9 °С.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко також попередила деякі області України про опади завтра.

А в Одесі 5 січня температура повітря підвищиться до +2 °C. Там очікуються невеликі опади та похмура погода.

погода Укргідрометцентр Україна сніг прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації