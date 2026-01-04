Видео
Україна
Гидрометцентр предупредил о порывах ветра и снеге в Украине

Гидрометцентр предупредил о порывах ветра и снеге в Украине

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 18:32
Прогноз погоды в Украине на завтра 5 января от Укргидрометцентра
Снежная погода. Фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 5 января, будет облачной. Синоптики предупреждают об осадках в некоторых областях, а также сильных порывах ветра до 20 метров в секунду.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 5 января

В южных, а ночью также в большинстве центральных и восточных областей, днем и на юго-западе ожидается снег и дождь. На остальной территории осадков не предвидится.

Прогноз погоди в Україні на 5 січня
Погода в Украине 5 января. Фото: Укргидрометцентр

На дорогах, кроме юга, местами возможно образование гололеда. Ветер будет западного направления с переходом на восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. В Крыму и Приазовье ночью местами будут порывы ветра до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -6...-11 °С, на севере Левобережья до -14 °С. Днем ожидается -1...-6 °С. На юге и юго-востоке ночью +3...-2 °С, а днем +4...+9 °С.

Напомним, синоптик Наталья Диденко также предупредила некоторые области Украины об осадках завтра.

А в Одессе 5 января температура воздуха повысится до +2 °C. Там ожидаются небольшие осадки и пасмурная погода.

