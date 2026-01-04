Прогноз погоды в Украине на завтра 5 января от Натальи Диденко

Женщина на улице в снежную погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 5 января, ожидается с осадками в некоторых областях. Кроме того, местами температура воздуха снизится до -6 °С.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.

Погода в Украине 5 января

Завтра большинство областей запада и севера попадут под влияние высокого атмосферного давления, поэтому осадков не предвидится.

Погода 5 января. Фото: t.me/PohodaNatalka

На остальной территории Украины будет влияние южного циклона, поэтому в южной части ожидаются преимущественно дожди. В центральных областях, в Донецкой и Луганской областях, а также в Черновицкой области и в околокарпатском районе прогнозируется снег и мокрый снег.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах -1...-6 °С, в центральных областях -4...+1 °С, в южной части +3...+7 °С, на юге Крыма до +10 °С.

Погода в Киеве 5 января

В столице завтра преимущественно без осадков. Однако снег с циклоном подойдет к Киеву уже 6 января.

На дорогах ожидается гололедица. Ближайшей ночью температура воздуха снизится до -8 °С, а днем будет -4 °С.

Когда ожидать похолодания?

Диденко предупредила, что по предварительным прогнозам, в конце ближайшей недели вероятно сильное похолодание, но кратковременное. Более подробные прогнозы она пообещала позже.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, на Закарпатье объявлен первый уровень снеголавинной опасности, поэтому туристам стоит воздержаться от походов.

Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в Украине в течение января.