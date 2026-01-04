Прогноз погоды в Украине на завтра 5 января от Натальи Диденко

Диденко предупредила о снеге и дожде в Украине завтра — области
Погода в Украине завтра, 5 января, ожидается с осадками в некоторых областях. Кроме того, местами температура воздуха снизится до -6 °С.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram.
Погода в Украине 5 января
Завтра большинство областей запада и севера попадут под влияние высокого атмосферного давления, поэтому осадков не предвидится.
На остальной территории Украины будет влияние южного циклона, поэтому в южной части ожидаются преимущественно дожди. В центральных областях, в Донецкой и Луганской областях, а также в Черновицкой области и в околокарпатском районе прогнозируется снег и мокрый снег.
Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах -1...-6 °С, в центральных областях -4...+1 °С, в южной части +3...+7 °С, на юге Крыма до +10 °С.
Погода в Киеве 5 января
В столице завтра преимущественно без осадков. Однако снег с циклоном подойдет к Киеву уже 6 января.
На дорогах ожидается гололедица. Ближайшей ночью температура воздуха снизится до -8 °С, а днем будет -4 °С.
Когда ожидать похолодания?
Диденко предупредила, что по предварительным прогнозам, в конце ближайшей недели вероятно сильное похолодание, но кратковременное. Более подробные прогнозы она пообещала позже.
Напомним, на Закарпатье объявлен первый уровень снеголавинной опасности, поэтому туристам стоит воздержаться от походов.
Ранее в Укргидрометцентре рассказали, какая будет погода в Украине в течение января.
