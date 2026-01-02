Видео
Главная Погода В Карпатах снеголавинная опасность — ГСЧС предупреждает туристов

Дата публикации 2 января 2026 17:08
Погода в Карпатах 2 января — объявлен І уровень опасности
Палатки снега в горах. Фото: ГСЧС

На Закарпатье объявили І уровень опасности из-за большого количества снега. Туристов призывают воздержаться от походов в горы.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Опасность в Карпатах

Спасатели предупреждают, что 2-4 января на высокогорье восточной части Закарпатской области снеголавинная безопасность (І уровень).

Кроме того, на крутых склонах возможны лавины средней опасности — особенно если будет дополнительная нагрузка: активное движение людей, лыжников или техники.

"Если вы собираетесь в поход — учтите эту информацию при планировании маршрутов. Будьте осторожны!" — отметили в ГСЧС.

Напомним, 1 января в ГСЧС сообщали, что в Карпатах намело более метра снега. Температура воздуха в горах опустилась до -18 °C.

В то же время Наталка Диденко прогнозирует резкое изменение погоды в Украине 3 января. Температура воздуха будет колебаться в пределах от -3 °C до +3 °C.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
