Україна
У Карпатах сніголавинна небезпека — у ДСНС застерігають туристів

У Карпатах сніголавинна небезпека — у ДСНС застерігають туристів

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 17:08
Погода в Карпатах 2 січня — оголошено І рівень небезпеки
Намети снігу в горах. Фото: ДСНС

На Закарпатті оголосили І рівень небезпеки через велику кількість снігу. Туристів закликають утриматись від походів в гори.

Про це повідомили в ДСНС. 

Читайте також:

Небезпека в Карпатах

Рятувальники попереджають, що 2-4 січня на високогір'ї східної частини Закарпатської області сніголавинна безпека (І рівень). 

Крім того, на крутих схилах можливі лавини середньої небезпеки — особливо якщо буде додаткове навантаження: активний рух людей, лижників або техніки.

"Якщо ви збираєтеся у похід — врахуйте цю інформацію під час планування маршрутів. Будьте обережні!" — наголосили в ДСНС. 

Нагадаємо, 1 січня у ДСНС повідомляли, що в Карпатах намело понад метр снігу. Температура повітря в горах опустилась до -18 °C.

Водночас Наталка Діденко прогнозує різку зміну погоди в Україні 3 січня. Температура повітря коливатиметься в межах від -3 °C до +3 °C. 

погода Карпати сніг гори небезпека
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
