Погода в Карпатах 2 січня — оголошено І рівень небезпеки

На Закарпатті оголосили І рівень небезпеки через велику кількість снігу. Туристів закликають утриматись від походів в гори.

Про це повідомили в ДСНС.

Небезпека в Карпатах

Рятувальники попереджають, що 2-4 січня на високогір'ї східної частини Закарпатської області сніголавинна безпека (І рівень).

Крім того, на крутих схилах можливі лавини середньої небезпеки — особливо якщо буде додаткове навантаження: активний рух людей, лижників або техніки.

"Якщо ви збираєтеся у похід — врахуйте цю інформацію під час планування маршрутів. Будьте обережні!" — наголосили в ДСНС.

Нагадаємо, 1 січня у ДСНС повідомляли, що в Карпатах намело понад метр снігу. Температура повітря в горах опустилась до -18 °C.

Водночас Наталка Діденко прогнозує різку зміну погоди в Україні 3 січня. Температура повітря коливатиметься в межах від -3 °C до +3 °C.