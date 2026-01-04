Відео
Діденко попередила про сніг та дощ в Україні завтра — які області

Дата публікації: 4 січня 2026 14:40
Прогноз погоди в Україні на завтра 5 січня від Наталки Діденко
Жінка на вулиці в сніжну погоду. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 5 січня, очікується з опадами у деяких областях. Крім того, місцями температура повітря знизиться до -6 °С. 

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

Погода в Україні 5 січня

Завтра більшість областей заходу та півночі потраплять під вплив високого атмосферного тиску, тому опадів не передбачається.

Прогноз погоди в Україні на 5 січня
Погода 5 січня. Фото: t.me/PohodaNatalka

На решті території України буде вплив південного циклону, тому в південній частині очікуються переважно дощі. У центральних областях, на Донеччині та Луганщині, а також в Чернівецькій області та в навколокарпатському районі прогнозується сніг та мокрий сніг.

Температура повітря упродовж дня коливатиметься в межах -1...-6 °С, у центральних областях -4...+1 °С, у південній частині +3...+7 °С, на півдні Криму до +10 °С.

Погода в Києві 5 січня

У столиці завтра переважно без опадів. Однак сніг з циклоном підійде до Києва вже 6 січня.

На дорогах очікується ожеледиця. Найближчої ночі температура повітря знизиться до -8 °С, а вдень буде -4 °С.

Коли очікувати на похолодання?

Діденко попередила, що за попередніми прогнозами, у кінці найближчого тижня ймовірне сильне похолодання, але короткочасне. Детальніші прогнози вона пообіцяла згодом.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Закарпатті оголошено перший рівень сніголавинної небезпеки, тому туристам варто утриматися від походів.

Раніше в Укргідрометцентрі розповіли, яка буде погода в Україні упродовж січня.

погода Україна сніг Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
