Україна
Гідрометцентр попереджає про морози до -30 °С в Україні сьогодні

Гідрометцентр попереджає про морози до -30 °С в Україні сьогодні

Дата публікації: 2 лютого 2026 06:25
Погода сьогодні, 1 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 2 лютого, надали синоптики. Буде холодно, але без опадів. На дорогах місцями виникне ожеледиця. 

Про це в неділю, 1 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Яка погода буде в Україні 2 лютого 

Погода в Україні 2 лютого 2026 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі стовпчики термометрів знизяться до -18...-23 °С, на півночі та Харківщині — до -22...-27 °С, місцями до -30 °С. Удень очікується -13...-18 °С. На півдні та південному сході вночі буде -12...-17 °С, удень — -6...-11 °С. У Криму та на Закарпатті нічна температура — -3...-8 °С, денна — 0...-5 °С. Північний і північно-східний вітер сягне 5–10 м/с.

Температури в Україні 2 лютого 2026 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде холодно, без опадів. На дорогах місцями виникне ожеледиця. Вітер із півночі дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура на Київщині: вночі -22...-27 °С, місцями -30 °С, удень -13...-18 °С. У столиці вночі передбачається -22...-24 °С, а вдень — -14...-16 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 2 лютого в Україні буде дуже холодно: уночі -20...-28 °С, удень -12...-19 °С. У південних областях уночі похолодає до -12...-18 °С, а вдень потеплішає до -2...-10 °С. 

У більшості областей опади малоймовірні, тому що домінує антициклон, але через близькість чорноморського циклону можливі сніг і хуртовини на території Криму та Приазов'я. 

У Києві нічна температура — до -25 °С, а денна — близько -15 °С. Без опадів. Удень із сонячними проясненнями.

Нагадаємо, в Одесі на ніч і ранок 2 лютого оголосили штормове попередження. Очікуються сильний вітер і ожеледиця. 

Також ми повідомляли, що в Україні лютий розпочався з холодів. По всій країни 1 лютого були морози, а місцями — ще й ожеледиця.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
