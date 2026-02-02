Погода сьогодні, 1 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 2 лютого, надали синоптики. Буде холодно, але без опадів. На дорогах місцями виникне ожеледиця.

Про це в неділю, 1 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 2 лютого

Уночі стовпчики термометрів знизяться до -18...-23 °С, на півночі та Харківщині — до -22...-27 °С, місцями до -30 °С. Удень очікується -13...-18 °С. На півдні та південному сході вночі буде -12...-17 °С, удень — -6...-11 °С. У Криму та на Закарпатті нічна температура — -3...-8 °С, денна — 0...-5 °С. Північний і північно-східний вітер сягне 5–10 м/с.

У Києві та на Київщині буде холодно, без опадів. На дорогах місцями виникне ожеледиця. Вітер із півночі дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Температура на Київщині: вночі -22...-27 °С, місцями -30 °С, удень -13...-18 °С. У столиці вночі передбачається -22...-24 °С, а вдень — -14...-16 °С.

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 2 лютого в Україні буде дуже холодно: уночі -20...-28 °С, удень -12...-19 °С. У південних областях уночі похолодає до -12...-18 °С, а вдень потеплішає до -2...-10 °С.

У більшості областей опади малоймовірні, тому що домінує антициклон, але через близькість чорноморського циклону можливі сніг і хуртовини на території Криму та Приазов'я.

У Києві нічна температура — до -25 °С, а денна — близько -15 °С. Без опадів. Удень із сонячними проясненнями.

