Погода сегодня, 1 февраля, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 2 февраля, дали синоптики. Будет холодно, но без осадков. На дорогах местами возникнет гололедица.

Об этом в воскресенье, 1 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 2 февраля

Ночью столбики термометров снизятся до -18...-23 °С, на севере и Харьковщине — до -22...-27 °С, местами до -30 °С. Днем ожидается -13...-18 °С. На юге и юго-востоке ночью будет -12...-17 °С, днем — -6...-11 °С. В Крыму и на Закарпатье ночная температура — -3...-8 °С, дневная — 0...-5 °С. Северный и северо-восточный ветер достигнет 5–10 м/с.

В Киеве и Киевской области будет холодно, без осадков. На дорогах местами возникнет гололедица. Ветер с севера будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура на Киевщине: ночью -22...-27 °С, местами -30 °С, днем -13...-18 °С. В столице ночью предполагается -22...-24 °С, а днем — -14...-16 °С.

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 2 февраля в Украине будет очень холодно: ночью -20...-28 °С, днем -12...-19 °С. В южных областях ночью похолодает до -12...-18 °С, а днем потеплеет до -2...-10 °С.

В большинстве областей осадки маловероятны, так как доминирует антициклон, но из-за близости черноморского циклона возможны снег и метели на территории Крыма и Приазовья.

В Киеве ночная температура — до -25 °С, а дневная — около -15 °С. Без осадков. Днем с солнечными прояснениями.

Напомним, в Одессе на ночь и утро 2 февраля объявили штормовое предупреждение. Ожидаются сильный ветер и гололедица.

Также мы сообщали, что в Украине февраль начался с холодов. По всей страны 1 февраля были морозы, а местами — еще и гололедица.