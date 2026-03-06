Погода сьогодні, 6 березня, в Україні — Укргідрометцентр

Жінка з дітьми в пункті обігріву. Фото ілюстративне: UN Ukraine/Ximena Borrazas

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 6 березня, надали синоптики. Уночі в північно-східних і більшості центральних областей, а вдень на південному сході та сході пройдуть мокрий сніг і дощ.

Про це в четвер, 5 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 6 березня

Карта "Погода в Україні 6 березня 2026 року" від Укргідрометцентру

Уночі очікується +3...-2 °С, у Карпатах — -3...-8 °С. Удень повітря прогріється до +1...+6 °С, а на заході та на Одещині буде найтепліше — до +6...+11 °С.

Карта температур на 6 березня 2026 року від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно, але без опадів. Вітер із північного заходу сягне 7–12 м/с. Уночі на дорогах місцями утвориться ожеледиця. На Київщині стовпчики термометрів уночі знизяться до +3...-2 °С, а вдень піднімуться до +1...+6 °С. У столиці очікується 0...-2 °С уночі та +3...+5 °С удень.

Раніше стало відомо, що у Львові 6 березня буде тепло. Удень повітря прогріється до +13 °С.

Також ми повідомляли, що перший тиждень весни в Україні буде теплим. Температура перевищить кліматичну норму.