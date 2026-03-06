Прогноз погоды на сегодня, 6 марта, в Украине — что обещает Укргідрометцентр

Женщина с детьми в пункте обогрева. Фото иллюстративное: UN Ukraine/Ximena Borrazas

Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на пятницу, 6 марта. Ночью на северо-востоке и в большинстве центральных областей, а днем в юго-восточных и восточных регионах пройдут мокрый снег и дождь.

Об этом в четверг, 5 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 6 марта

Карта "Погода в Украине 6 марта 2026 года" от Укргидрометцентра

Ночью ожидается +3...-2 °С, в Карпатах — -3...-8 °С. Днем воздух прогреется до +1...+6 °С, а на западе и в Одесской области будет теплее всего — до +6...+11 °С.

Карта температур на 6 марта 2026 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно, но без осадков. Ветер с северо-запада достигнет 7–12 м/с. Ночью на дорогах местами образуется гололедица. На Киевщине столбики термометров ночью снизятся до +3...-2 °С, а днем поднимутся до +1...+6 °С. В столице ожидается 0...-2 °С ночью и +3...+5 °С днем.

Ранее стало известно, что во Львове 6 марта будет тепло. Днем воздух прогреется до +13 °С.

Также мы сообщали, что первая неделя весны в Украине будет теплой. Температура превысит климатическую норму.