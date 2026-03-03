Видео
Синоптики прогнозируют значительное потепление в Украине завтра

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 23:58
Какая будет погода в Украине 4 марта — прогноз синоптиков
Начало весны в городе. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В среду, 4 марта, ожидается довольно теплая погода почти по всей территории Украины. Однако в одном из регионов Украины ожидается значительное потепление.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Укргидрометцентр и синоптика Наталью Диденко.

Читайте также:
Погода в Україні на 4 березня
Погода в Украине на 4 марта. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Прогноз погоды на 4 марта от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, в среду в Украине давление будет расти и будет распространяться поле высокого давления, что обеспечит погоду без осадков. Лишь на востоке, днем и на северо-востоке страны атмосферный фронт с северо-запада обусловит небольшой мокрый снег и дождь.

За счет прояснений ночью слабый мороз, днем небольшое, в западных областях умеренное тепло, прохладнее всего на востоке и северо-востоке страны.

В целом завтра будет облачно с прояснениями. Без осадков, лишь на востоке, днем и на северо-востоке страны небольшой мокрый снег и дождь.

Ночью на севере и северо-востоке страны на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, в пределах 5-10 м/с.

Температура ночью от +1 °С до -4 °С. Днем ожидается +4...+9 °С, в западных областях +10...+15 °С, на северо-востоке и востоке страны +1...+6 °С.

Погода в Украине на 4 марта от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 4 марта в Украине теплее всего будет в западных областях, ожидается днем +10...+15 °С.

На юге ожидается более сдержанная температура воздуха — +6...+9 °С.

Самыми прохладными будут завтра Сумщина, Харьковщина, Полтавщина, днем около +2...+4 °С

В большинстве областей Украины 4 марта ожидается +4...+9 °С.

Начинает разгоняться весенний ветер, завтра — умеренный, порывистый, послезавтра — уже сильный. Преимущественно западного и северо-западного направления.

Небольшой дождь и мокрый снег пройдут на северо-востоке Украины, в целом завтра в большинстве областей без существенных осадков.

Завтра в Киеве до +6 °С, а 5 марта только +3...+4 °С. Будет ветрено. Без существенных осадков.

Погода на 4 березня від Діденко
Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее синоптики порадовали прогнозом погоды во Львове на 4 марта. Ожидается теплая погода, температура воздуха поднимется до +15 °С днем.

Отметим, что весна 2026 года в Украине будет неустойчивой и без быстрого перехода к стабильному теплу. В марте и в начале апреля синоптики прогнозируют чередование потеплений с ночными заморозками и дождями.

В Украине 20 марта 2026 года наступит весеннее равноденствие. Фактически с этой даты светлое время дня будет длиться дольше.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
