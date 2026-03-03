Прогноз погоди в Україні на 4 березня — де буде найтепліше

Початок весни у місті. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У середу, 4 березня, в Україні очікується доволі тепла погода. Подекуди температура повітря досягне + 15 °С.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Погода в Україні на 4 березня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Прогноз погоди на 4 березня від Укргідрометцентру

За прогнозами Укргідрометцентру, у середу в Україні тиск зростатиме і поширюватиметься поле високого тиску, що забезпечить погоду без опадів. Лише на сході, вдень і на північному сході країни атмосферний фронт з північного заходу зумовить невеликий мокрий сніг та дощ.

За рахунок прояснень вночі слабкий мороз, вдень невелике, у західних областях помірне тепло, найпрохолодніше на сході та північному сході країни.

Загалом завтра буде хмарно з проясненнями. Без опадів, лише на сході, вдень і на північному сході країни невеликий мокрий сніг та дощ.

Вночі на півночі та північному сході країни на дорогах місцями ожеледиця. Вітер переважно західний, в межах 5-10 м/с.

Температура вночі від +1 °С до -4 °С. Вдень очікується +4...+9 °С, у західних областях +10...+15 °С, на північному сході та сході країни +1...+6 °С.

Погода в Україні на 4 березня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, 4 березня в Україні найтепліше буде в західних областях, очікується вдень +10...+15 °С.

На півдні очікується стриманіша температура повітря — +6...+9 °С.

Найпрохолоднішими будуть завтра Сумщина, Харківщина, Полтавщина, вдень близько +2...+4 °С

У більшості областей України 4 березня очікується +4...+9 °С.

Починає розганятися весняний вітер, завтра — помірний, рвучкий, післязавтра — вже сильний. Переважно західного та північно-західного напрямку.

Невеликий дощ та мокрий сніг пройдуть на північному сході України, загалом завтра в більшості областей без істотних опадів.

Завтра у Києві до +6 °С, а 5 березня лише +3...+4 °С. Буде вітряно. Без істотних опадів.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше синоптики потішили прогнозом погоди у Львові на 4 березня. Очікується тепла погода, температура повітря підніметься до +15 °С вдень.

Зазначимо, що весна 2026 року в Україні буде нестійкою та без швидкого переходу до стабільного тепла. У березні й на початку квітня синоптики прогнозують чергування потеплінь із нічними заморозками та дощами.

В Україні 20 березня 2026 року настане весняне рівнодення. Фактично від цієї дати світла пора дня триватиме довше.