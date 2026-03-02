Погода сьогодні, 2 березня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: istock.com

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 2 березня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність, без опадів.

Про це в неділю, 1 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 2 березня

Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці на півночі та північному сході на дорогах місцями утвориться ожеледиця, а на Закарпатті та Прикарпатті можливий туман. Вітер із північного заходу та заходу сягне 5–10 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +1...-4 °С, а вдень піднімуться до +3...+9 °С. На крайньому сході, півдні та південному сході вдень буде найтепліше: +8...+13 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Уночі та вранці в області місцями ожеледиця на дорогах. Вітер із північного заходу дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі у столиці похолодає до 0...-2 °С, а на Київщині — до +1...-4 °С. Удень повітря в Києві прогріється до +5...+7 °С, а в області — до +3...+8 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 2 березня в Україні обійдеться без істотних опадів. Невеликі дощі можливі лише на заході та у Вінницькій області. Уночі очікується зниження температури до -2...+2 °С. Удень найтепліше буде на півдні: +9...+13 °С. У західних областях повітря прогріється до +4...+9 °С, у центральних — до +6...10 °С, у північних — до +3...+6 °С, у східних — до +6 °С на Харківщині, до +7 °С на Луганщині, до +10 °С на Донеччині.

У Києві без опадів. Уночі близько 0 °С, а вдень до +5 °С.

