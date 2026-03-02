Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Гідрометцентр попереджає про нічні морози в Україні на сьгодні

Гідрометцентр попереджає про нічні морози в Україні на сьгодні

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 06:25
Погода сьогодні, 2 березня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею взимку. Фото ілюстративне: istock.com

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 2 березня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність, без опадів.

Про це в неділю, 1 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 2 березня 

Погода в Україні 2 березня 2026 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі та вранці на півночі та північному сході на дорогах місцями утвориться ожеледиця, а на Закарпатті та Прикарпатті можливий туман. Вітер із північного заходу та заходу сягне 5–10 м/с. 

Уночі стовпчики термометрів знизяться до +1...-4 °С, а вдень піднімуться до +3...+9 °С. На крайньому сході, півдні та південному сході вдень буде найтепліше: +8...+13 °С.

Температури в Україні 2 березня 2026 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність, без опадів. Уночі та вранці в області місцями ожеледиця на дорогах. Вітер із північного заходу дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі у столиці похолодає до 0...-2 °С, а на Київщині — до +1...-4 °С. Удень повітря в Києві прогріється до +5...+7 °С, а в області — до +3...+8 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 2 березня в Україні обійдеться без істотних опадів. Невеликі дощі можливі лише на заході та у Вінницькій області. Уночі очікується зниження температури до -2...+2 °С. Удень найтепліше буде на півдні: +9...+13 °С. У західних областях повітря прогріється до +4...+9 °С, у центральних — до +6...10 °С, у північних — до +3...+6 °С, у східних — до +6 °С на Харківщині, до +7 °С на Луганщині, до +10 °С на Донеччині.

У Києві без опадів. Уночі близько 0 °С, а вдень до +5 °С.

Раніше Наталка Діденко спрогнозувала, що у другий день весни в деяких регіонах буде до +13 °С. Без морозів теж не обійдеться. 

Також ми повідомляли, що 1 березня в деяких регіонах було по-весняному тепло. Щоправда, подекуди утворилися туман і ожеледиця.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації