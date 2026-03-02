Погода сегодня, 2 марта, в Украине — прогноз от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Люди идут по улице зимой. Фото иллюстративное: istock.com

Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на понедельник, 2 марта. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Об этом в воскресенье, 1 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Какая погода будет в Украине 2 марта

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью и утром на севере и северо-востоке на дорогах местами образуется гололедица, а на Закарпатье и Прикарпатье возможен туман. Ветер с северо-запада и запада достигнет 5–10 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до +1...-4 °С, а днем поднимутся до +3...+9 °С. На крайнем востоке, юге и юго-востоке днем будет теплее всего: +8...+13 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром в области местами гололедица на дорогах. Ветер с северо-запада будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью в столице похолодает до 0...-2 °С, а на Киевщине — до +1...-4 °С. Днем воздух в Киеве прогреется до +5...+7 °С, а в области — до +3...+8 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 2 марта в Украине обойдется без существенных осадков. Небольшие дожди возможны лишь на западе и в Винницкой области. Ночью ожидается снижение температуры до -2...+2 °С. Днем теплее всего будет на юге: +9...+13 °С. В западных областях воздух прогреется до +4...+9 °С, в центральных — до +6...10 °С, в северных — до +3...+6 °С, в восточных — до +6 °С на Харьковщине, до +7 °С на Луганщине, до +10 °С в Донецкой области.

В Киеве без осадков. Ночью около 0 °С, а днем до +5 °С.

