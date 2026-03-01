Погода в Украине завтра 2 марта — прогноз Наталки Диденко

Солнечная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 2 марта, будет теплой. Местами воздух прогреется до +13 °С. В то же время в некоторых областях возможны незначительные дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине на 2 марта

Диденко отметила, что погода завтра особо не изменится. В большинстве областях без существенных осадков, но незначительные дожди возможны на западе и в Винницкой области.

Погода в Украине 2 марта. Фото: Meteopost

Ночью ожидается -2...+2 °С. Днем теплее всего будет в южной части, где температура повысится до +9...+13 °С. В западных областях прогнозируется +4...+9 °С, в восточных и в центральных — +6...+10 °С. На севере предполагается +3...+6 °С.

Погода в Киеве 2 марта

В столице осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха будет около 0 °С, а днем — до +5 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

