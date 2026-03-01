Видео
Україна
Видео

Синоптик Диденко порадовала прогнозом на завтра — где будет  +13 °С

Синоптик Диденко порадовала прогнозом на завтра — где будет  +13 °С

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 13:54
Погода в Украине завтра 2 марта — прогноз Наталки Диденко
Солнечная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 2 марта, будет теплой. Местами воздух прогреется до +13 °С. В то же время в некоторых областях возможны незначительные дожди.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Прогноз погоды в Украине на 2 марта

Диденко отметила, что погода завтра особо не изменится. В большинстве областях без существенных осадков, но незначительные дожди возможны на западе и в Винницкой области.

Прогноз погоди в Україні на 2 березня
Погода в Украине 2 марта. Фото: Meteopost

Ночью ожидается -2...+2 °С. Днем теплее всего будет в южной части, где температура повысится до +9...+13 °С. В западных областях прогнозируется +4...+9 °С, в восточных и в центральных — +6...+10 °С. На севере предполагается +3...+6 °С.

Погода в Киеве 2 марта

В столице осадков не прогнозируется. Ночью температура воздуха будет около 0 °С, а днем — до +5 °С.

Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, 1 марта на Земле не ожидается существенных магнитных бурь. В то же время фиксируется возбужденное состояние магнитосферы.

А на Куяльницком лимане одесситы провели зиму и встретили весну. Ключевым событием стало сжигание соломенного чучела.

Также Новини.LIVE публиковали подборку ярких и искренних поздравлений с первым днем весны 2026 года в открытках, прозе и стихах.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
