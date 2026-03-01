Відео
Україна
Синоптик Діденко назвала, де завтра весна порадує теплом до +13 °С

Синоптик Діденко назвала, де завтра весна порадує теплом до +13 °С

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 13:54
Прогноз погоди в Україні на завтра 2 березня від Наталки Діденко
Сонячна погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 2 березня, очікується теплою. Місцями температура повітря підвищиться до +13 °С, але вночі ще можливі морози. У декількох областях будуть незначні опади.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, передає Новини.LIVE.

Діденко зазначила, що погода завтра особливо не зміниться. У більшості областях без істотних опадів, але незначні дощі можливі на заході та у Вінницькій області.

Прогноз погоди в Україні на 2 березня
Погода в Україні 2 березня. Фото: Meteopost

Вночі очікується -2...+2 °С. Вдень найтепліше буде у південній частині, де температура підвищиться до +9...+13 °С. У західних областях прогнозується +4...+9 °С, у східних та у центральних — +6...+10 °С. На півночі передбачається +3...+6 °С.

Погода в Києві 2 березня

У столиці опадів не прогнозується. Вночі температура повітря буде близько 0 °С, а вдень — до +5 °С.

null
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, 1 березня на Землі не очікується суттєвих магнітних бур. Водночас фіксується збуджений стан магнітосфери.

А на Куяльницькому лимані одесити провели зиму та зустріли весну. Ключовою подією стало спалювання соломʼяного опудала.

Також Новини.LIVE публікували добірку яскравих та щирих привітань з першим днем весни 2026 року у листівках, прозі та віршах.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
