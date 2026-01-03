Прогноз погоди в Україні на завтра 4 січня від Укргідрометцентру

Сніжна погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 4 січня, очікується хмарною. Синоптики попереджають про опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Крім того, можливе утворення ожеледиці.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Україні 4 січня

На півдні, сході, вдень також в центральних областях України прогнозується мокрий сніг та дощ. Крім того, місцями можливе налипання мокрого снігу та ожеледь. На решті території країни опадів не передбачається.

Вітер буде південно-західного та південного напрямків зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а на південному сході місцями пориви до 20 метрів на секунду.

Температура повітря вночі -5...-10 °C, у Карпатах -8...-13 °C. Вдень очікується 0...-5 °C.

На півдні та південному сході вночі +2...-3 °C, вдень +1...+6 °C, у Криму до +9 °C.

Нагадаємо, 4 січня в Одесі очікується хмарна погода з дощем. Там температура повітря вдень підвищиться до +5 °C.

А на Закарпатті оголошено небезпеку через велику кількість снігу. Туристів просять утриматися від походів у гори.