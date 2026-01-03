Прогноз погоды в Украине на завтра 4 января от Укргидрометцентра

Снежная погода. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 4 января, ожидается облачной. Синоптики предупреждают об осадках в виде мокрого снега и дождя. Кроме того, возможно образование гололеда.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Украине 4 января

На юге, востоке, днем также в центральных областях Украины прогнозируется мокрый снег и дождь. Кроме того, местами возможно налипание мокрого снега и гололед. На остальной территории страны осадков не предвидится.

Ветер будет юго-западного и южного направлений со скоростью 7-12 метров в секунду, а на юго-востоке местами порывы до 20 метров в секунду.

Температура воздуха ночью -5...-10 °C, в Карпатах -8...-13 °C. Днем ожидается 0...-5 °C.

На юге и юго-востоке ночью +2...-3 °C, днем +1...+6 °C, в Крыму до +9 °C.

Напомним, 4 января в Одессе ожидается облачная погода с дождем. Там температура воздуха днем повысится до +5 °C.

А на Закарпатье объявлена опасность из-за большого количества снега. Туристов просят воздержаться от походов в горы.