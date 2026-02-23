Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Гідрометцентр прогнозує дощі й мокрий сніг в Україні на сьогодні

Гідрометцентр прогнозує дощі й мокрий сніг в Україні на сьогодні

Ua
Дата публікації: 23 лютого 2026 06:25
Погода сьогодні, 23 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Люди йдуть вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: УНІАН

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 23 лютого, надали синоптики. Буде хмарно. Не обійдеться без опадів.

Про це в неділю, 22 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Реклама
Читайте також:

Яка погода буде в Україні 23 лютого 

Погода в Україні 23 лютого 2026 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

Уночі в західних, північних, Вінницькій областях, а вдень по всій Україні, крім східних і південно-східних регіонів, пройдуть помірні мокрий сніг і дощ. Уночі на Закарпатье й у Карпатах опади будуть значними. У північних, Вінницькій, уночі в західних, а вдень у Черкаській і Полтавській областях налипання мокрого снігу, подекуди ожеледь. На дорогах усієї країни, крім південних і південно-східних областей, ожеледиця. 

Переважно південно-західний вітер сягне 7–12 м/с, а в Карпатах можливі пориви 15–20 м/с. Уночі стовпчики термометрів знизяться до -1...-6 °С, на північному сході, Черкащині та Кіровоградщині — до -7...-12 °С, у західних, Житомирській, Київській, Вінницькій областях — до +2...-3 °С. Удень потеплішає до -3...+2 °С, на заході та півдні — до +2...+7 °С.

У Києві та на Київщині буде хмарно. Очікуються мокрий сніг, місцями з дощем, налипання мокрого снігу, в області подекуди ожеледь (I, жовтий, рівень небезпечності). Південно-західний вітер сягне 7–12 м/с. Уночі на Київщині похолодає до -3...+2 °С, а вдень повітря прогріється до -3...+2 °С. У столиці і вдень, і вночі буде близько 0 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 23 лютого в Україні в більшості областей пройдуть дощ і мокрий схід. Хмарно, але без опадів буде на сході. 

Вітер із південного заходу на заході, півночі та центрі місцями сягне 15–20 м/с, а на півдні та сході буде помірним.

Уночі похолодає до -3...+3 °С, на сході — до -5...-9 °С. Удень повітря прогріється до -1...+4 °С, на півдні та в західних областях — до +3...+8 °С.

У Києві передбачається вітряна й волога погода. Пройдуть мокрий сніг і дощ. Південно-західний вітер часом буде сильним. Уночі стовпчики термометрів знизяться до 0 °С, а вдень піднімуться до +1...+3 °С.

Нагадаємо, найближчими днями в Україну прийде потепління. Синоптики прогнозують до +10 °С.

Також ми повідомляли, що в Києві 23 лютого очікуються несприятливі погодні умови. Йдеться про ожеледицю й налипання мокрого снігу.

Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації