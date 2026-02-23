Погода сегодня, 23 февраля, в Украине - Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице во время снега. Фото иллюстративное: УНІАН

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 23 февраля, предоставили синоптики. Будет облачно. Не обойдется без осадков.

Об этом в воскресенье, 22 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 23 февраля

Карта "Погода в Украине" от Укргидрометцентра

Ночью в западных, северных, Винницкой областях, а днем по всей Украине, кроме восточных и юго-восточных регионов, пройдут умеренные мокрый снег и дождь. Ночью на Закарпатье и в Карпатах осадки будут значительными. В северных, Винницкой, ночью в западных, а днем в Черкасской и Полтавской областях налипание мокрого снега, местами гололед. На дорогах всей страны, кроме южных и юго-восточных областей, гололедица (I, желтый, уровень опасности).

Карта "Опасные метеорологические явления" от Укргидрометцентра

Преимущественно юго-западный ветер достигнет 7-12 м/с, а в Карпатах возможны порывы 15-20 м/с. Ночью столбики термометров снизятся до -1...-6 °С, на северо-востоке, Черкасской и Кировоградской областях - до -7...-12 °С, в западных, Житомирской, Киевской, Винницкой областях - до +2...-3 °С. Днем потеплеет до -3...+2 °С, на западе и юге - до +2...+7 °С.

Карта температур от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет облачно. Ожидаются мокрый снег, местами с дождем, налипание мокрого снега, в области местами гололед (I, желтый, уровень опасности). Юго-западный ветер достигнет 7-12 м/с. Ночью на Киевщине похолодает до -3...+2 °С, а днем воздух прогреется до -3...+2 °С. В столице и днем, и ночью будет около 0 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 23 февраля в Украине в большинстве областей пройдут дождь и мокрый восток. Облачно, но без осадков будет на востоке.

Ветер с юго-запада на западе, севере и центре местами достигнет 15-20 м/с, а на юге и востоке будет умеренным.

Ночью похолодает до -3...+3 °С, на востоке - до -5...-9 °С. Днем воздух прогреется до -1...+4 °С, на юге и в западных областях - до +3...+8 °С.

В Киеве предполагается ветреная и влажная погода. Пройдет мокрый снег и дождь. Юго-западный ветер временами будет сильным. Ночью столбики термометров снизятся до 0 °С, а днем поднимутся до +1...+3 °С.

Напомним, в ближайшие дни в Украину придет потепление. Синоптики прогнозируют до +10 °С.

Также мы сообщали, что в Киеве 23 февраля ожидаются неблагоприятные погодные условия. Речь идет о гололеде и налипании мокрого снега.