Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода В Україну йде потепління — синоптики дали прогноз на тиждень

В Україну йде потепління — синоптики дали прогноз на тиждень

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 19:28
Якою буде погода в Україні з 23 лютого по 1 березня
Жінки взимку йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні погода різко зміниться. На заміну холоду та морозам нарешті прийде потепління. Синоптики прогнозують до +10 °С і вище протягом наступного тижня.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Україні з 23 лютого по 1 березня

У понеділок, 23 лютого, опади очікуються лише у західних та північних областях, а також у центральних регіонах та на Одещині. Температура повітря вночі буде в межах -4…+2 °С. Вдень прогнозують +1…+6 °С.

Наступного тижня в Україні почне змінюватися погода. Синоптики прогнозують +10 °С і вище у більшості областей.
Прогноз погоди на 23 лютого. Фото: скриншот

У вівторок, 24 лютого, очікується сніг з дощем на півдні та заході. На дорогах можлива ожеледиця. Вночі прогнозують -3...+2 °С, а вдень буде +1...+6 °С.

Наступного тижня в Україні почне змінюватися погода. Синоптики прогнозують +10 °С і вище у більшості областей.
Прогноз погоди на 24 лютого. Фото: скриншот

У середу, 25 лютого, на півдні вночі очікується невеликий сніг, з дощем. Вдень переважно без опадів. Вночі температура повітря буде в межах -3…+2 °С. Вдень очікується -1…+4 °С, на Закарпатті до +7 °С.

Наступного тижня в Україні почне змінюватися погода. Синоптики прогнозують +10 °С і вище у більшості областей.
Прогноз погоди на 25 лютого. Фото: скриншот

У четвер, 26 лютого, в Україні очікується погода без істотних опадів. Температура повітря вночі буде в межах -4…+1 °С. На півночі Лівобережжя очікується -5…-10 °С. Вдень прогнозують -1…+5 °С у більшості областей. На півдні та заході температура підвищиться до +6…+11 °С.

У п'ятницю, 27 лютого, вдень опадів не очікується, лише на півдні можливий невеликий дощ. Температура повітря в нічний час буде становити -3…+3 °С. Вдень прогнозують +1…+6 °С, на крайньому заході та на Одещині очікується +7…+12 °С.

У суботу, 28 лютого, опадів в Україні не прогнозують. Вночі очікується температура повітря -3…+3 °С. Вдень буде 0…+6 °С, а у західних та Одеській областях потепління — +7…+13 °С.

У неділю, 1 березня, вночі у північних регіонах та на сході України можливий мокрий сніг та дощ. В решті областей без опадів. Вночі температура повітря буде -1…+5 °С, а вдень +3…+8 °С. На крайньому півдні та Закарпатті місцями буде +9…+11 °С.

Прогноз погоди для Києва та Харкова

У Києві в понеділок, 23 лютого, оголошено перший рівень небезпечності. Синоптики попереджають про негоду — сніг, мороз та ожеледицю. Водіям варто бути обережними на дорогах.

Для харків'ян новий тиждень також почнеться з морозу та ожеледиці. Синоптики попереджають про холод вночі та туман вдень.

погода потепління прогнози синоптик прогноз погоди
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації