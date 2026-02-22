Якою буде погода в Україні з 23 лютого по 1 березня

Жінки взимку йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE

В Україні погода різко зміниться. На заміну холоду та морозам нарешті прийде потепління. Синоптики прогнозують до +10 °С і вище протягом наступного тижня.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на Meteoprog.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди в Україні з 23 лютого по 1 березня

У понеділок, 23 лютого, опади очікуються лише у західних та північних областях, а також у центральних регіонах та на Одещині. Температура повітря вночі буде в межах -4…+2 °С. Вдень прогнозують +1…+6 °С.

Прогноз погоди на 23 лютого. Фото: скриншот

У вівторок, 24 лютого, очікується сніг з дощем на півдні та заході. На дорогах можлива ожеледиця. Вночі прогнозують -3...+2 °С, а вдень буде +1...+6 °С.

Прогноз погоди на 24 лютого. Фото: скриншот

У середу, 25 лютого, на півдні вночі очікується невеликий сніг, з дощем. Вдень переважно без опадів. Вночі температура повітря буде в межах -3…+2 °С. Вдень очікується -1…+4 °С, на Закарпатті до +7 °С.

Прогноз погоди на 25 лютого. Фото: скриншот

У четвер, 26 лютого, в Україні очікується погода без істотних опадів. Температура повітря вночі буде в межах -4…+1 °С. На півночі Лівобережжя очікується -5…-10 °С. Вдень прогнозують -1…+5 °С у більшості областей. На півдні та заході температура підвищиться до +6…+11 °С.

У п'ятницю, 27 лютого, вдень опадів не очікується, лише на півдні можливий невеликий дощ. Температура повітря в нічний час буде становити -3…+3 °С. Вдень прогнозують +1…+6 °С, на крайньому заході та на Одещині очікується +7…+12 °С.

У суботу, 28 лютого, опадів в Україні не прогнозують. Вночі очікується температура повітря -3…+3 °С. Вдень буде 0…+6 °С, а у західних та Одеській областях потепління — +7…+13 °С.

У неділю, 1 березня, вночі у північних регіонах та на сході України можливий мокрий сніг та дощ. В решті областей без опадів. Вночі температура повітря буде -1…+5 °С, а вдень +3…+8 °С. На крайньому півдні та Закарпатті місцями буде +9…+11 °С.

Прогноз погоди для Києва та Харкова

У Києві в понеділок, 23 лютого, оголошено перший рівень небезпечності. Синоптики попереджають про негоду — сніг, мороз та ожеледицю. Водіям варто бути обережними на дорогах.

Для харків'ян новий тиждень також почнеться з морозу та ожеледиці. Синоптики попереджають про холод вночі та туман вдень.