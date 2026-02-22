Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Погода в Украине начнет меняться — прогноз синоптиков на неделю

Погода в Украине начнет меняться — прогноз синоптиков на неделю

Ua ru
Дата публикации 22 февраля 2026 19:28
Прогноз погоды в Украине с 23 февраля по 1 марта
Женщины зимой идут по улице. Фото: Новини.LIVE

На следующей неделе в Украине начнет меняться погода. Синоптики прогнозируют +10 °С и выше в большинстве областей.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Прогноз погоды в Украине с 23 февраля по 1 марта

В понедельник, 23 февраля, осадки ожидаются только в западных и северных областях, а также в центральных регионах и в Одесской области. Температура воздуха ночью будет в пределах -4...+2 °С. Днем прогнозируют +1...+6 °С.

Наступного тижня в Україні почне змінюватися погода. Синоптики прогнозують +10 °С і вище у більшості областей.
Прогноз погоды на 23 февраля. Фото: скриншот

Во вторник, 24 февраля, ожидается снег с дождем на юге и западе. На дорогах возможна гололедица. Ночью прогнозируют -3...+2 °С, а днем будет +1...+6 °С.

Наступного тижня в Україні почне змінюватися погода. Синоптики прогнозують +10 °С і вище у більшості областей.
Прогноз погоды на 24 февраля. Фото: скриншот

В среду, 25 февраля, на юге ночью ожидается небольшой снег, с дождем. Днем преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха будет в пределах -3...+2 °С. Днем ожидается -1...+4 °С, на Закарпатье до +7 °С.

Наступного тижня в Україні почне змінюватися погода. Синоптики прогнозують +10 °С і вище у більшості областей.
Прогноз погоды на 25 февраля. Фото: скриншот

В четверг, 26 февраля, в Украине ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет в пределах -4...+1 °С. На севере Левобережья ожидается -5...-10 °С. Днем прогнозируют -1...+5 °С в большинстве областей. На юге и западе температура повысится до +6...+11 °С.

В пятницу, 27 февраля, днем осадков не ожидается, лишь на юге возможен небольшой дождь. Температура воздуха в ночное время будет составлять -3...+3 °С. Днем прогнозируют +1...+6 °С, на крайнем западе и в Одесской области ожидается +7...+12 °С.

В субботу, 28 февраля, осадков в Украине не прогнозируют. Ночью ожидается температура воздуха -3...+3 °С. Днем будет 0...+6 °С, а в западных и Одесской областях потепление — +7...+13 °С.

В воскресенье, 1 марта, ночью в северных регионах и на востоке Украины возможен мокрый снег и дождь. В остальных областях без осадков. Ночью температура воздуха будет -1...+5 °С, а днем +3...+8 °С. На крайнем юге и Закарпатье местами будет +9...+11 °С.

Прогноз погоды для Киева и Харькова

В Киеве в понедельник, 23 февраля, объявлен первый уровень опасности. Синоптики предупреждают о непогоде — снеге, морозе и гололеде. Водителям стоит быть осторожными на дорогах.

Для харьковчан новая неделя также начнется с мороза и гололеда. Синоптики предупреждают о холоде ночью и тумане днем.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

погода потепление прогнозы синоптик прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации