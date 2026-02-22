Женщины зимой идут по улице. Фото: Новини.LIVE

На следующей неделе в Украине начнет меняться погода. Синоптики прогнозируют +10 °С и выше в большинстве областей.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на Meteoprog.

Прогноз погоды в Украине с 23 февраля по 1 марта

В понедельник, 23 февраля, осадки ожидаются только в западных и северных областях, а также в центральных регионах и в Одесской области. Температура воздуха ночью будет в пределах -4...+2 °С. Днем прогнозируют +1...+6 °С.

Во вторник, 24 февраля, ожидается снег с дождем на юге и западе. На дорогах возможна гололедица. Ночью прогнозируют -3...+2 °С, а днем будет +1...+6 °С.

В среду, 25 февраля, на юге ночью ожидается небольшой снег, с дождем. Днем преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха будет в пределах -3...+2 °С. Днем ожидается -1...+4 °С, на Закарпатье до +7 °С.

В четверг, 26 февраля, в Украине ожидается погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет в пределах -4...+1 °С. На севере Левобережья ожидается -5...-10 °С. Днем прогнозируют -1...+5 °С в большинстве областей. На юге и западе температура повысится до +6...+11 °С.

В пятницу, 27 февраля, днем осадков не ожидается, лишь на юге возможен небольшой дождь. Температура воздуха в ночное время будет составлять -3...+3 °С. Днем прогнозируют +1...+6 °С, на крайнем западе и в Одесской области ожидается +7...+12 °С.

В субботу, 28 февраля, осадков в Украине не прогнозируют. Ночью ожидается температура воздуха -3...+3 °С. Днем будет 0...+6 °С, а в западных и Одесской областях потепление — +7...+13 °С.

В воскресенье, 1 марта, ночью в северных регионах и на востоке Украины возможен мокрый снег и дождь. В остальных областях без осадков. Ночью температура воздуха будет -1...+5 °С, а днем +3...+8 °С. На крайнем юге и Закарпатье местами будет +9...+11 °С.

Прогноз погоды для Киева и Харькова

В Киеве в понедельник, 23 февраля, объявлен первый уровень опасности. Синоптики предупреждают о непогоде — снеге, морозе и гололеде. Водителям стоит быть осторожными на дорогах.

Для харьковчан новая неделя также начнется с мороза и гололеда. Синоптики предупреждают о холоде ночью и тумане днем.

