Когда в Украине начнет теплеть — что говорят синоптики

Уже в конце февраля в Украине ожидается потепление. С 23 февраля начнут отступать сильные морозы — прогнозируется плюсовая температура.

Об этом Наталья Птуха рассказала в эфире День.LIVE, передает Новини.LIVE.

Прогноз погоды в Украине — когда ожидать потепления

Синоптик сообщила, что ближайшие четыре дня в Украине будет еще довольно холодно — прогнозируются морозы. А активный циклон принесет новые осадки.

Однако уже в конце этого месяца ожидается потепление — с 23 февраля.

Северные и центральные области, в частности Черкасскую и Сумскую, накроет умеренный, а иногда значительный снег.

В то же время на юго-востоке прогнозируется микс из дождя и мокрого снега, что создаст опасную гололедицу на дорогах.

Таким образом, ожидается тенденция к ослаблению морозов и даже переход на плюсовые значения температуры.

"Действительно, сейчас наш зимний процесс достаточно активен и ближайшие четверо суток у нас они еще будут сохранять настоящий зимний характер и отрицательные значения температуры, то есть морозные такие показатели в ночные часы будут сохраняться в большинстве регионов. И сильно сейчас таких резких колебаний, ниже или в сторону повышения до 22 февраля не видно.

Начиная с 23 числа, там действительно есть тенденция к тому, что немножечко будут ослабевать наконец эти морозы. И в дневные часы, например, в западных и южных областях, начиная с 23 февраля, уже могут быть плюсовые значения температуры, хотя это не исключает, что в ночные часы, конечно, еще небольшой минус все же будет сохраняться", — рассказала синоптик.

Что прогнозируют синоптики на 19 февраля

Синоптики предупреждают, что в четверг по всей территории Украины будет бушевать зима. Ожидаются снег, гололедица и сильные морозы. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -7...-13 °С, а днем -3...-9 °С.

Что касается Киева, то жителей столицы синоптики предупредили об опасной погоде 19 февраля. В Киеве и Киевской области ожидается сильная гололедица.

В свою очередь, синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о возвращении морозов. На севере, местами в центральных областях и даже в Одесской области — от -12 °C до -9 °C.