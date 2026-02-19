Коли потеплішає в Україні — прогноз синоптика Укргідрометцентру

Люди йдуть містом під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха прогнозує потепління в Україні найближчим часом. Відтак, вже з 23 лютого очікується, що морози та холод підуть на спад.

Про це Наталія Птуха розповіла в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди в Україні — коли очікувати потепління

Синоптик повідомила, що найближчі чотири дні в Україні буде ще доволі холодно — прогнозуються морози. А активний циклон принесе нові опади.

Однак вже наприкінці цього місяця очікується потепління — з 23 лютого.

Північні та центральні області, зокрема Черкащину та Сумщину, накриє помірний, а подекуди значний сніг.

Водночас на південному сході прогнозується мікс із дощу та мокрого снігу, що створить небезпечну ожеледицю на дорогах.

Отже, очікується тенденція до послаблення морозів і навіть перехід на плюсові значення температури.

"Дійсно, зараз наш зимовий процес досить активний і найближчі чотири доби у нас вони ще зберігатимуть справжній зимовий характер і від'ємні значення температури, тобто морозні такі показники в нічні години будуть зберігатися у більшості регіонів. І сильно зараз таких різких коливань, нижчих або у бік підвищення до 22 лютого не видно.

Починаючи з 23 числа, там дійсно є тенденція до того, що трошечки будуть слабшати нарешті ці морози. І в денні години, наприклад, у західних та південних областях, починаючи з 23 лютого, вже можуть бути плюсові значення температури, хоча це не виключає, що в нічні години, звичайно, ще невеликий мінус все ж таки буде зберігатися", — розповіла синоптик.

Що прогнозують синоптики на 19 лютого

Синоптики попереджають, що у четвер по всій території України буде вирувати зима. Очікуються сніг, ожеледиця та сильні морози. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -7...-13 °С, а вдень -3...-9 °С.

Щодо Києва, то мешканців столиці синоптики попередили про небезпечну погоду 19 лютого. В Києві та Київській області очікується сильна ожеледиця.

Своєю чергою, синоптик Наталка Діденко попередила українців про повернення морозів. На півночі, місцями в центральних областях і навіть на Одещині — від -12 °C до -9 °C.