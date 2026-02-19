Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Погода Синоптик відповіла, коли очікувати потепління в Україні

Синоптик відповіла, коли очікувати потепління в Україні

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 09:33
Коли потеплішає в Україні — прогноз синоптика Укргідрометцентру
Люди йдуть містом під час мокрого снігу. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Синоптик Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха прогнозує потепління в Україні найближчим часом. Відтак, вже з 23 лютого очікується, що морози та холод підуть на спад.

Про це Наталія Птуха розповіла в ефірі День.LIVE, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди в Україні — коли очікувати потепління 

Синоптик повідомила, що найближчі чотири дні в Україні буде ще доволі холодно — прогнозуються морози. А активний циклон принесе нові опади.

Однак вже наприкінці цього місяця очікується потепління — з 23 лютого.

Північні та центральні області, зокрема Черкащину та Сумщину, накриє помірний, а подекуди значний сніг.

Водночас на південному сході прогнозується мікс із дощу та мокрого снігу, що створить небезпечну ожеледицю на дорогах.

Отже, очікується тенденція до послаблення морозів і навіть перехід на плюсові значення температури.

"Дійсно, зараз наш зимовий процес досить активний і найближчі чотири доби у нас вони ще зберігатимуть справжній зимовий характер і від'ємні значення температури, тобто морозні такі показники в нічні години будуть зберігатися у більшості регіонів. І сильно зараз таких різких коливань, нижчих або у бік підвищення до 22 лютого не видно.

Починаючи з 23 числа, там дійсно є тенденція до того, що трошечки будуть слабшати нарешті ці морози. І в денні години, наприклад, у західних та південних областях, починаючи з 23 лютого, вже можуть бути плюсові значення температури, хоча це не виключає, що в нічні години, звичайно, ще невеликий мінус все ж таки буде зберігатися", — розповіла синоптик.

Що прогнозують синоптики на 19 лютого

Синоптики попереджають, що у четвер по всій території України буде вирувати зима. Очікуються сніг, ожеледиця та сильні морози. Температура повітря вночі коливатиметься в межах -7...-13 °С, а вдень -3...-9 °С. 

Щодо Києва, то мешканців столиці синоптики попередили про небезпечну погоду 19 лютого. В Києві та Київській області очікується сильна ожеледиця.

Своєю чергою, синоптик Наталка Діденко попередила українців про повернення морозів. На півночі, місцями в центральних областях і навіть на Одещині — від -12 °C до -9 °C.

Укргідрометцентр потепління лютий синоптик прогноз погоди погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації