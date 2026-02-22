Прогноз погоды в Украине на 23 февраля - синоптик Диденко обещает потепление

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 23 февраля, в Украине ожидается неустойчивая и ветреная погода. В большинстве регионов пройдут дождь и мокрый снег, а местами возможны штормовые порывы ветра.

Прогноз погоды на 23 февраля

В понедельник в большинстве областей прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. В восточных регионах будет облачно, однако без существенных осадков.

Ветер юго-западный, в западных, северных и центральных областях местами порывы будут достигать 15-20 м/с. На юге и востоке ветер будет умеренным.

Температура воздуха ночью составит от -3°C до +3°C, в восточных областях похолодает до -5...-9°C. Днем ожидается -1...+4°C, а на юге и западе страны потеплеет до +3...+8°C.

В Киеве 23 февраля будет ветрено и влажно. Атмосферный фронт принесет мокрый снег и дождь, юго-западный ветер временами будет усиливаться. Ночью в столице около 0°C, днем воздух прогреется до +1...+3°C.

Погода в Украине

Ранее синоптики предупреждали, что 22 февраля в отдельных регионах температура воздуха может снизиться до -18 °C. Прогнозируется облачная погода с прояснениями, местами вероятны осадки.

В то же время синоптик Наталья Птуха сообщила, что в Украину постепенно приближается потепление. По ее словам активный циклон принесет новые осадки, но в конце месяца украинцев ожидает потепление.