Україна
Синоптик Діденко прогнозує потепління завтра, але є нюанс

Синоптик Діденко прогнозує потепління завтра, але є нюанс

Ua ru
Дата публікації: 22 лютого 2026 15:30
Прогноз погоди в Україні на 23 лютого — синоптик Діденко обіцяє потепління
Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 23 лютого, в Україні очікується нестійка та вітряна погода. У більшості регіонів пройдуть дощ і мокрий сніг, а подекуди можливі штормові пориви вітру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Прогноз погоди на 23 лютого

У понеділок у більшості областей прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. У східних регіонах буде хмарно, проте без істотних опадів.

Вітер південно-західний, у західних, північних та центральних областях місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с. На півдні та сході вітер буде помірним.

Температура повітря вночі становитиме від -3°C до +3°C, у східних областях похолодає до -5…-9°C. Вдень очікується -1…+4°C, а на півдні та заході країни потеплішає до +3…+8°C.

У Києві 23 лютого буде вітряно та волого. Атмосферний фронт принесе мокрий сніг і дощ, південно-західний вітер часом посилюватиметься. Вночі в столиці близько 0°C, вдень повітря прогріється до +1…+3°C.

Прогноз погоди в Україні на 23 лютого
Карта погоди на 23 лютого. Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Україні

Раніше синоптики попереджали, що 22 лютого в окремих регіонах температура повітря може знизитися до -18 °C. Прогнозується хмарна погода з проясненнями, подекуди ймовірні опади.

Водночас синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що до України поступово наближається потепління. За її словами активний циклон принесе нові опади, але наприкінці місяця українців очкує потепління.

потепління Наталка Діденко прогноз погоди опади погода в Україні
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
