Прогноз погоди в Україні на 23 лютого — синоптик Діденко обіцяє потепління

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 23 лютого, в Україні очікується нестійка та вітряна погода. У більшості регіонів пройдуть дощ і мокрий сніг, а подекуди можливі штормові пориви вітру.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

Реклама

Читайте також:

Прогноз погоди на 23 лютого

У понеділок у більшості областей прогнозуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. У східних регіонах буде хмарно, проте без істотних опадів.

Вітер південно-західний, у західних, північних та центральних областях місцями пориви сягатимуть 15-20 м/с. На півдні та сході вітер буде помірним.

Температура повітря вночі становитиме від -3°C до +3°C, у східних областях похолодає до -5…-9°C. Вдень очікується -1…+4°C, а на півдні та заході країни потеплішає до +3…+8°C.

У Києві 23 лютого буде вітряно та волого. Атмосферний фронт принесе мокрий сніг і дощ, південно-західний вітер часом посилюватиметься. Вночі в столиці близько 0°C, вдень повітря прогріється до +1…+3°C.

Карта погоди на 23 лютого. Фото: t.me/PohodaNatalka

Погода в Україні

Раніше синоптики попереджали, що 22 лютого в окремих регіонах температура повітря може знизитися до -18 °C. Прогнозується хмарна погода з проясненнями, подекуди ймовірні опади.

Водночас синоптикиня Наталія Птуха повідомила, що до України поступово наближається потепління. За її словами активний циклон принесе нові опади, але наприкінці місяця українців очкує потепління.