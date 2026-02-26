Погода сьогодні, 26 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко

Гідрометцентр прогнозує на сьогодні сніг у багатьох регіонах України
Прогноз погоди в Україні на четвер, 26 лютого, надали синоптики. Буде хмарно. У деяких областях можливий сніг.
Про це в середу, 25 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.
Яка погода буде в Україні 26 лютого
На сході та південному сході пройдуть мокрий сніг і дощ, місцями виникне налипання мокрого снігу. Уночі в Карпатах невеликий сніг. На решті території без опадів.
Уночі та вранці на всій території України, крім південних регіонів і Закарпаття, на дорогах утвориться ожеледиця (I, жовтий, рівень небезпечності).
Переважно північний вітер сягне 5–10 м/с, але вдень у південних областях місцями можливі пориви 15–18 м/с.
Упродовж доби очікується -2...+3 °С. Уночі в західних, північних і більшості центральних регіонів стовпчики термометрів знизяться до -1...-6 °С, а в Карпатах — до -7...-12 °С. Найтепліше вдень буде на Закарпатті та у Криму: там повітря прогріється до +1...+6 °С.
У Києві та на Київщині буде хмарно, але без опадів. Нічна температура на Київщині — -1...-6 °С, а у столиці — -3...-5 °С. Удень в області потеплішає до -2...+3 °С, а в Києві — до 0 °С. Уночі та вранці і в Київській області, і у столиці буде ожеледиця на дорогах (I, жовтий, рівень небезпечності).
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 26 лютого в Україні очікується невелике похолодання, але вже 2 березня прийде потепління.
Нагадаємо, 25 лютого в багатьох областях України був туман. До того ж дорогах майже всієї країни утворилася ожеледиця.
Раніше Наталка Діденко попередила про негоду. 25 лютого в багатьох регіонах йшов мокрий сніг і було слизько на дорогах.
