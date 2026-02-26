Відео
Гідрометцентр прогнозує на сьогодні сніг у багатьох регіонах України

Гідрометцентр прогнозує на сьогодні сніг у багатьох регіонах України

Дата публікації: 26 лютого 2026 06:25
Погода сьогодні, 26 лютого, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Чоловік йде вулицею під час снігу. Фото ілюстративне: РБК-Україна

Прогноз погоди в Україні на четвер, 26 лютого, надали синоптики. Буде хмарно. У деяких областях можливий сніг.

Про це в середу, 25 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Яка погода буде в Україні 26 лютого 

Погода в Україні 26 лютого 2026 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

На сході та південному сході пройдуть мокрий сніг і дощ, місцями виникне налипання мокрого снігу. Уночі в Карпатах невеликий сніг. На решті території без опадів.

Уночі та вранці на всій території України, крім південних регіонів і Закарпаття, на дорогах утвориться ожеледиця (I, жовтий, рівень небезпечності).

Метеорологічні явища в Україні 26 лютого 2026 року
Карта "Небезпечні метеорологічні явища" від Укргідрометцентру

Переважно північний вітер сягне 5–10 м/с, але вдень у південних областях місцями можливі пориви 15–18 м/с.

Упродовж доби очікується -2...+3 °С. Уночі в західних, північних і більшості центральних регіонів стовпчики термометрів знизяться до -1...-6 °С, а в Карпатах — до -7...-12 °С. Найтепліше вдень буде на Закарпатті та у Криму: там повітря прогріється до +1...+6 °С.

Температури в Україні 26 лютого 2026 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде хмарно, але без опадів. Нічна температура на Київщині — -1...-6 °С, а у столиці — -3...-5 °С. Удень в області потеплішає до -2...+3 °С, а в Києві — до 0 °С. Уночі та вранці і в Київській області, і у столиці буде ожеледиця на дорогах (I, жовтий, рівень небезпечності).

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 26 лютого в Україні очікується невелике похолодання, але вже 2 березня прийде потепління.

Нагадаємо, 25 лютого в багатьох областях України був туман. До того ж дорогах майже всієї країни утворилася ожеледиця.

Раніше Наталка Діденко попередила про негоду. 25 лютого в багатьох регіонах йшов мокрий сніг і було слизько на дорогах.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
