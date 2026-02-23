Погода в Україні 24 лютого — де будуть дощі і сніг

Туман і дощ на вулиці. Фото: УНІАН

В Україні 24 лютого очікується дощ, мокрий сніг та сильний туман, через який буде низька видимість. Водночас морози вже відступили і у всіз регіонах завтра буде плюсова температура.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це розповіла синоптик Наталка Діденко.

Реклама

Читайте також:

Погода в Україні 24 лютого

Діденко розповіла, що цей тиждень в Україні буде вологим, тому передбачаються опади у вигляді мокрого снігу та дощів. Крім того, очікуються тумани, через які значно знизиться видимість.

Карта температур на завтра. Фото: Метеопост

Попри це, завтра у більшості регіонів буде тепло. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть близько 0 °С, а вже вдень температура повітря коливатиметься в межах 0...+3 °С. На півдні та заході +3...+8 °С.

Погода у Києві 24 лютого

У Києві 24-го лютого очікується дощ, туман. Вночі близько 0 °С, а вдень +2 °С.

За прогнозом Діденко, 25 лютого погода істотно не зміниться. Проте вже 26 лютого можливе невелике похолодання.

Що чекати під погоди цього тижня

Синоптики розповіли, що цього тижня на заміну холоду та морозам нарешті прийде потепління. Синоптики прогнозують до +10 °С, лише вночі можливі невеликі мінуси.

Проте в Києві завтра оголосили небезпеку через складні погодні умови. Причиною цьому є ожеледиця та налипання мокрого снігу.