Україна
Дожди и снег, но без морозов — где завтра будут осадки

Дожди и снег, но без морозов — где завтра будут осадки

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 15:08
Какая погода будет 24 февраля — прогноз Наталки Диденко
Туман и дождь на улице. Фото: УНИАН

Во вторник, 24 февраля, во всех регионах Украины будет плюсовая температура без морозов. Однако почти везде завтра ожидается дождь, мокрый снег и сильный туман. 

Как сообщает Новини.LIVE, об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Читайте также:

Погода в Украине 24 февраля

Диденко рассказала, что эта неделя в Украине будет влажной, поэтому предполагаются осадки в виде мокрого снега и дождей. Кроме того, ожидаются туманы, из-за которых значительно снизится видимость.

Погода в Україні 24 лютого
Карта температур на завтра. Фото: Метеопост

Несмотря на это, завтра в большинстве регионов будет тепло. Ночью столбики термометров будут показывать около 0 °С, а уже днем температура воздуха будет колебаться в пределах 0...+3 °С. На юге и западе +3...+8 °С.

Погода в Киеве 24 февраля

В Киеве 24-го февраля ожидается дождь, туман. Ночью около 0 °С, а днем +2 °С.

По прогнозу Диденко, 25 февраля погода существенно не изменится. Однако уже 26 февраля возможно небольшое похолодание.

Что ждать под погоды на этой неделе

Синоптики рассказали, что на этой неделе на замену холоду и морозам наконец придет потепление. Синоптики прогнозируют до +10 °С, только ночью возможны небольшие минусы.

Однако в Киеве завтра объявили опасность из-за сложных погодных условий. Причиной этому является гололедица и налипание мокрого снега.

Дарина Мороз - Редактор
Автор:
Дарина Мороз
