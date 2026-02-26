Погода сегодня, 26 февраля, в Украине , — прогноз от Укргидрометцентра и Наталки Диденко

Мужчина идет по улице во время снега. Фото иллюстративное: РБК-Украина

Синоптики спрогнозировали погоду в Украине на четверг, 26 февраля. Ожидается облачность. В некоторых областях может быть снег.

Об этом в среду, 25 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Какая погода будет в Украине 26 февраля

На востоке и юго-востоке пройдут мокрый снег и дождь, местами возникнет налипание мокрого снега. Ночью в Карпатах небольшой снег. На остальной территории без осадков.

Ночью и утром на всей территории Украины, кроме южных регионов и Закарпатья, на дорогах образуется гололедица (I, желтый, уровень опасности).

Преимущественно северный ветер достигнет 5–10 м/с, но днем в южных областях местами возможны порывы 15–18 м/с.

В течение суток ожидается -2...+3 °С. Ночью в западных, северных и большинстве центральных регионов столбики термометров снизятся до -1...-6 °С, а в Карпатах — до -7...-12 °С. Теплее всего днем будет на Закарпатье и в Крыму: там воздух прогреется до +1...+6 °С.

В Киеве и Киевской области будет облачно, но без осадков. Ночная температура в Киевской области — -1...-6 °С, а в столице — -3...-5 °С. Днем в области потеплеет до -2...+3 °С, а в Киеве — до 0 °С. Ночью и утром и в Киевской области, и в столице будет гололедица на дорогах (I, желтый, уровень опасности).

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 26 февраля в Украине ожидается небольшое похолодание, но уже 2 марта придет потепление.

Напомним, 25 февраля во многих областях Украины был туман. К тому же дорогах почти всей страны образовалась гололедица.

Ранее Наталка Диденко предупредила о непогоде. 25 февраля во многих регионах шел мокрый снег и было скользко на дорогах.