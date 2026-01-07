Відео
Відео

Головна Погода Гідрометцентр прогнозує нові потужні опади в Україні

Гідрометцентр прогнозує нові потужні опади в Україні

Дата публікації: 7 січня 2026 06:25
Погода сьогодні, 7 січня, в Україні — Укргідрометцентр
Жінка в зимовому парку гуляє із собакою. Ілюстративне фото: Reuters

Прогноз погоди на середу, 7 січня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно, очікуються сніг, морози та ожеледиця.

Про це у вівторок, 6 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 7 січня

В Україні 7 січня будуть мокрі сніги та дощ
Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме північно-східний, а на південному сході та сході країни південний. Його швидкість становитиме 5-10 м/с.

За даними синоптиків, 6 січня очікується у західних областях помірний, а на Закарпатті та Прикарпатті значний сніг. Температура вночі та вдень становитиме -2...-7 °С.

У більшості північних та Вінницькій областях пройде мокрий сніг, місцями з дощем (вночі був невеликий). Подекуди буде ожеледь та налипання мокрого снігу, а температура становитиме 0...-5 °С.

Не решті території вночі пройшли невеликі, а вдень будуть помірні дощі. Температура вночі та вдень 0...+5 °С, у південній частині +3...+8 °С, в Криму до +11 °С.

Водночас в Одеській, Вінницькій, Черкаській, Київській, Чернігівській та Полтавській областях на дорогах ожеледиця.

Прогноз погоди в Україні 7 січня
Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та в Києві 7 січня буде хмарно. Вночі пройшов невеликий, вдень буде помірний мокрий сніг, по області місцями з дощем. Окрім того, в регіоні подекуди ожеледь та налипання мокрого снігу. Вночі та вранці туман, а на дорогах ожеледиця.

Вітер дутиме північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі та вдень 0...-5 °С.

Тим часом у Києві вночі та вдень 0...-2 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 7 січня у Україні продовжаться сніги та дощі. Зокрема, сніг очікується переважно на заходів, мокрий сніг йтиме на півночі, а на решті території у зв'язку з теплом — переважно дощ.

Також вона попередила, що 8 січня в Україні можуть бути дуже сильні опади — сніг, мокрий сніг, льодяний дощ та просто дощ. Тож Діденко застерігає, що краще подумати, чи вирушати кудись в цей день..

Нагадаємо, що вчора ми писали, що у Києві через негоду суттєво ускладнився рух транспорту. В різних районах міста спостерігалися значні затори, оскільки було слизьке дорожнє покриття та шар мокрого брудного снігу..

Також ми повідомляли, в Укргідрометцентрі нещодавно попередили про рекордно холодний січень в Україні.

погода Укргідрометцентр прогнози Наталка Діденко синоптик прогноз погоди
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
