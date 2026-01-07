Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Погода Гидрометцентр прогнозирует новые мощные осадки в Украине

Гидрометцентр прогнозирует новые мощные осадки в Украине

Ua ru
Дата публикации 7 января 2026 06:25
Погода сегодня, 7 января, в Украине - Укргидрометцентр
Женщина в зимнем парке гуляет с собакой. Иллюстративное фото: Reuters

Прогноз погоды на среду, 7 января, сообщили синоптики. В этот день будет облачно, ожидаются снег, морозы и гололедица.

Об этом во вторник, 6 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама
Читайте также:

Какая погода будет в Украине 7 января

В Україні 7 січня будуть мокрі сніги та дощ
Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть северо-восточный, а на юго-востоке и востоке страны южный. Его скорость составит 5-10 м/с.

По данным синоптиков, 6 января ожидается в западных областях умеренный, а на Закарпатье и Прикарпатье значительный снег. Температура ночью и днем составит -2...-7 °С.

В большинстве северных и Винницкой областях пройдет мокрый снег, местами с дождем (ночью был небольшой). Местами будет гололед и налипание мокрого снега, а температура составит 0...-5 °С.

Не остальной территории ночью прошли небольшие, а днем будут умеренные дожди. Температура ночью и днем 0...+5 °С, в южной части +3...+8 °С, в Крыму до +11 °С.

В то же время в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях на дорогах гололедица.

Прогноз погоди в Україні 7 січня
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и в Киеве 7 января будет облачно. Ночью прошел небольшой, днем будет умеренный мокрый снег, по области местами с дождем. Кроме того, в регионе местами гололед и налипание мокрого снега. Ночью и утром туман, а на дорогах гололедица.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем 0...-5 °С.

Тем временем в Киеве ночью и днем 0...-2 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 7 января в Украине продолжатся снега и дожди. В частности, снег ожидается преимущественно на западе, мокрый снег будет идти на севере, а на остальной территории в связи с теплом — преимущественно дождь.

Также она предупредила, что 8 января в Украине могут быть очень сильные осадки — снег, мокрый снег, ледяной дождь и просто дождь. Поэтому Диденко предостерегает, что лучше подумать, отправляться ли куда-то в этот день.

Напомним, что вчера мы писали, что в Киеве из-за непогоды существенно осложнилось движение транспорта. В разных районах города наблюдались значительные пробки, поскольку было скользкое дорожное покрытие и слой мокрого грязного снега...

Также мы сообщали, в Укргидрометцентре недавно предупредили о рекордно холодном январе в Украине.

погода Укргидрометцентр прогнозы Наталка Диденко синоптик прогноз погоды
Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации