Погода сегодня, 7 января, в Украине - Укргидрометцентр

Женщина в зимнем парке гуляет с собакой. Иллюстративное фото: Reuters

Прогноз погоды на среду, 7 января, сообщили синоптики. В этот день будет облачно, ожидаются снег, морозы и гололедица.

Об этом во вторник, 6 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Реклама

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 7 января

Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть северо-восточный, а на юго-востоке и востоке страны южный. Его скорость составит 5-10 м/с.

По данным синоптиков, 6 января ожидается в западных областях умеренный, а на Закарпатье и Прикарпатье значительный снег. Температура ночью и днем составит -2...-7 °С.

В большинстве северных и Винницкой областях пройдет мокрый снег, местами с дождем (ночью был небольшой). Местами будет гололед и налипание мокрого снега, а температура составит 0...-5 °С.

Не остальной территории ночью прошли небольшие, а днем будут умеренные дожди. Температура ночью и днем 0...+5 °С, в южной части +3...+8 °С, в Крыму до +11 °С.

В то же время в Одесской, Винницкой, Черкасской, Киевской, Черниговской и Полтавской областях на дорогах гололедица.

Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и в Киеве 7 января будет облачно. Ночью прошел небольшой, днем будет умеренный мокрый снег, по области местами с дождем. Кроме того, в регионе местами гололед и налипание мокрого снега. Ночью и утром туман, а на дорогах гололедица.

Ветер будет дуть северо-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью и днем 0...-5 °С.

Тем временем в Киеве ночью и днем 0...-2 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 7 января в Украине продолжатся снега и дожди. В частности, снег ожидается преимущественно на западе, мокрый снег будет идти на севере, а на остальной территории в связи с теплом — преимущественно дождь.

Также она предупредила, что 8 января в Украине могут быть очень сильные осадки — снег, мокрый снег, ледяной дождь и просто дождь. Поэтому Диденко предостерегает, что лучше подумать, отправляться ли куда-то в этот день.

Напомним, что вчера мы писали, что в Киеве из-за непогоды существенно осложнилось движение транспорта. В разных районах города наблюдались значительные пробки, поскольку было скользкое дорожное покрытие и слой мокрого грязного снега...

Также мы сообщали, в Укргидрометцентре недавно предупредили о рекордно холодном январе в Украине.