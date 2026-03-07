Погода сьогодні, 7 березня, в Україні — прогноз Укргідрометцентру і Наталки Діденко

Люди йдуть вулицею. Фото ілюстративне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прогноз погоди в Україні на суботу, 7 березня, надали синоптики. Буде мінлива хмарність, без опадів.

Про це в п'ятницю, 6 березня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 7 березня

Карта "Погода в Україні 7 березня 2026 року" від Укргідрометцентру

Уночі в північних і північно-східних регіонах на дорогах місцями утвориться ожеледиця. Вітер змінних напрямків сягне 3–8 м/с.

Уночі стовпчики термометрів знизяться до 0...-5 °С, а вдень піднімуться до +3...+8 °С. У західних областях повітря вдень прогріється до +7...+12 °С, а на Закарпатті — до +15 °С.

Карта температур на 7 березня 2026 року від Meteopost.com

У Києві та на Київщині буде мінлива хмарність. Без опадів. Швидкість вітру змінних напрямків — 3–8 м/с. Уночі на дорогах області можлива ожеледиця. Нічна температура у столиці — 0...-2 °С, а на Київщині — 0...-5 °С. Удень у Києві потеплішає до +6...+8 °С, а в області — до +3...+8 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 7 березня антициклон зумовить суху та переважно сонячну погоду. Удень максимальна температура буде комфортною: +5...+9 °С, на сході — +2...+5 °С, на заході — +9...+12 °С.

У Києві обійдеться без опадів, вітер стихне, а повітря прогріється до +6 °С.

Раніше Наталка Діденко спрогнозувала погоду на вихідні. Буде тепло й без опадів.

Також ми повідомляли, що 6 березня в деяких регіонах пройшли дощі та мокрий сніг. Без морозів теж не обійшлося, у деяких областях уночі було -8 °С.