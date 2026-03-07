Погода сегодня, 7 марта, в Украине — что прогнозируют Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Люди идут по улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Синоптики спрогнозировали, какая погода будет в Украине в субботу, 7 марта. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Об этом в пятницу, 6 марта, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре, передает Новини.LIVE.

Какая погода будет в Украине 7 марта

Карта "Погода в Украине 7 марта 2026 года" от Укргидрометцентра

Ночью в северных и северо-восточных регионах на дорогах местами образуется гололедица. Ветер переменных направлений достигнет 3–8 м/с.

Ночью столбики термометров снизятся до 0...-5 °С, а днем поднимутся до +3...+8 °С. В западных областях воздух днем прогреется до +7...+12 °С, а на Закарпатье — до +15 °С.

Карта температур на 7 марта 2026 года от Meteopost.com

В Киеве и Киевской области будет переменная облачность. Без осадков. Скорость ветра переменных направлений — 3–8 м/с. Ночью на дорогах области возможна гололедица. Ночная температура в столице — 0...-2 °С, а на Киевщине — 0...-5 °С. Днем в Киеве потеплеет до +6...+8 °С, а в области — до +3...+8 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 7 марта антициклон обусловит сухую и преимущественно солнечную погоду. Днем максимальная температура будет комфортной: +5...+9 °С, на востоке — +2...+5 °С, на западе — +9...+12 °С.

В Киеве обойдется без осадков, ветер стихнет, а воздух прогреется до +6 °С.

Ранее Наталка Диденко спрогнозировала погоду на выходные. Будет тепло и без осадков.

Также мы сообщали, что 6 марта в некоторых регионах прошли дожди и мокрый снег. Без морозов тоже не обошлось, в некоторых областях ночью было -8 °С.