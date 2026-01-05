Відео
Гідрометцентр спрогнозував до -14 °С в Україні на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 06:25
Погода сьогодні, 5 січня, в Україні — Укргідрометцентр і Наталка Діденко
Чоловік на вулиці в холодну погоду. Фото ілюстративне: freepik.com

Прогноз погоди в Україні на понеділок, 5 січня, надали синоптики. Буде хмарно. У півдні, уночі в більшості центральних областей, а вдень ще на південному заході пройдуть сніг і дощ. На решті території без опадів.

Про це в неділю, 4 січня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі

Яка погода буде в Україні 5 січня 

Погода в Україні 5 січня 2026 року
Карта "Погода в Україні" від Укргідрометцентру

На дорогах усієї країни, крім південних регіонів, місцями утвориться ожеледиця. Західний із переходом на східний вітер сягне 5–10 м/с, а вночі на території Криму та Приазов'я — 15–20 м/с. 

Нічна температура -6...-11 °С, на півночі Лівобережжя — до -14 °С. Удень очікується -1...-6 °С. На півдні та південному сході вночі -2...+3 °С, а вдень +4...+9 °С.

Температури в Україні 5 січня 2025 року
Карта температур від Meteopost.com

У Києві буде хмарно, без опадів. На регіональних автошляхах місцями виникне ожеледиця. Західний із переходом на східний вітер дутиме зі швидкістю 5–10 м/с. Уночі на Київщині передбачається -6...-11 °С, а вдень — -1...-6 °С. У столиці нічна температура знизиться до -8...-10 °С, а вдень потеплішає до -3...-5 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 

Карта опадів і приземного атмосферного тиску
Карта опадів і приземного атмосферного тиску від IFS/ECMWF

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 5 січня більшість західних і північних регіонів опиняться в області високого атмосферного тиску — опадів у цих частинах України не передбачається. На решті території через вплив південного циклону буде дощ, у центральних, Донецькій, Луганській, Чернівецькій областях і біля Карпат — сніг і мокрий сніг.

Температура повітря впродовж дня -1...-6 °С, у центральних регіонах — -4...+1 °С, на півдні — +3...+7 °С, на півдні Криму — до +10 °С.

Нагадаємо, в Одесі 5 січня очікується хмарна погода з невеликими опадами. Через сильний вітер буде холодно.

Раніше синоптики попередили, що 5 січня в Україні будуть несприятливі погодні умови. У деяких регіонах холод сягне -14 °С, а вітер — 20 м/с.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
