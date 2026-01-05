Погода сегодня, 5 января, в Украине — Укргидрометцентр и Наталка Диденко

Мужчина на улице в холодную погоду. Фото иллюстративное: freepik.com

Прогноз погоды в Украине на понедельник, 5 января, дали синоптики. Будет облачно. На юге, ночью в большинстве центральных областей, а днем еще на юго-западе пройдут снег и дождь. На остальной территории без осадков.

Об этом в воскресенье, 4 января, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Какая погода будет в Украине 5 января

На дорогах всей страны, кроме южных регионов, местами образуется гололедица. Западный с переходом на восточный ветер достигнет 5–10 м/с, а ночью на территории Крыма и Приазовья — 15–20 м/с.

Ночная температура -6...-11 °С, на севере Левобережья — до -14 °С. Днем ожидается -1...-6 °С. На юге и юго-востоке ночью -2...+3 °С, а днем +4...+9 °С.

В Киеве будет облачно, без осадков. На региональных автодорогах местами возникнет гололедица. Западный с переходом на восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Ночью на Киевщине предполагается -6...-11 °С, а днем — -1...-6 °С. В столице ночная температура снизится до -8...-10 °С, а днем потеплеет до -3...-5 °С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 5 января большинство западных и северных регионов окажутся в области высокого атмосферного давления — осадков в этих частях Украины не предвидится. На остальной территории из-за влияния южного циклона будет дождь, в центральных, Донецкой, Луганской, Черновицкой областях и возле Карпат — снег и мокрый снег.

Температура воздуха в течение дня -1...-6 °С, в центральных регионах — -4...+1 °С, на юге — +3...+7 °С, на юге Крыма — до +10 °С.

Напомним, в Одессе 5 января ожидается облачная погода с небольшими осадками. Из-за сильного ветра будет холодно.

Ранее синоптики предупредили, что 5 января в Украине будут неблагоприятные погодные условия. В некоторых регионах холод достигнет -14 °С, а ветер — 20 м/с.