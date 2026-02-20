Погода сьогодні, 20 лютого, в Україні — Укргідрометцентр

Жінка взимку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди на п'ятницю, 20 лютого, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. На Закарпатті, Прикарпатті, а в більшості центральних, вдень і в східних областях помірні опади, переважно у вигляді снігу (у північних областях місцями невеликий сніг), решті території без опадів. На дорогах країни, крім південного сходу та Закарпаття, місцями ожеледиця.

Про це у четвер, 19 лютого, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Яка погода буде в Україні 20 лютого

Карта погоди в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Сьогодні вітер дутиме північно-західний, на південному сходу країни південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила -4...-10 °С, у північній частині до -15 °С, вдень -1...-6 °С. На Закарпатті, півдні та південному сході країни вночі +2...-4 °С, вдень +1...-7 °С, в Криму до +12 °С.

Карта температур від Meteopost.com

У Київській області та Києві 20 лютого буде хмарно з проясненнями. По регіону місцями невеликий сніг, у столиці без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області вночі становила -10...-15 °С, вдень -1...-6 °С.

У Києві тим часом вночі -10...-12 °С, вдень -2...-4 °С.

Прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 20 лютого температура повітря вночі в Україні мала становити -6...-12 °С, на півночі до -14 °С, у південній частині 0...-3 °С. Вже протягом дня в Україні очікується -2...-5 °С, у південній частині +1...+6 °С.

Діденко поінформувала, що сніг сьогодні пройде у центральній частині України та на сході. На решті території — без істотних опадів.

Тим часом у Києві 20 лютого без опадів. Вночі -10 °С, вдень -2 °С.

