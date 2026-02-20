Видео
Дата публикации 20 февраля 2026 07:14
Погода в Украине сегодня, 20 февраля от Укргидрометцентра
Женщина зимой на улице. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды на пятницу, 20 февраля, сообщили синоптики. В этот день прогнозируется облачная погода с прояснениями. На Закарпатье, Прикарпатье, а также в большинстве центральных, днем и в восточных областях умеренные осадки, преимущественно в виде снега (в северных областях местами небольшой снег), остальной территории без осадков. На дорогах страны, кроме юго-востока и Закарпатья, местами гололедица.

Об этом в четверг, 19 февраля, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

Читайте также:

Какая погода будет в Украине 20 февраля

В Україні 20 лютого місцями будуть сніги та морози
Карта погоды в Украине. Фото: Укргидрометцентр

Сегодня ветер будет дуть северо-западный, на юго-востоке страны юго-западный со скоростью 5-10 м/с.

Температура ночью составила -4...-10 °С, в северной части до -15 °С, днем -1...-6 °С. На Закарпатье, юге и юго-востоке страны ночью +2...-4 °С, днем +1...-7 °С, в Крыму до +12 °С.

Прогноз погоди в Україні 20 лютого
Карта температур от Meteopost.com

В Киевской области и Киеве 20 февраля будет облачно с прояснениями. По региону местами небольшой снег, в столице без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура по области ночью составила -10...-15 °С, днем -1...-6 °С.

В Киеве тем временем ночью -10...-12 °С, днем -2...-4 °С.

Прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, 20 февраля температура воздуха ночью в Украине должна была составить -6...-12 °С, на севере до -14 °С, в южной части 0...-3 °С. Уже в течение дня в Украине ожидается -2...-5 °С, в южной части +1...+6 °С.

Диденко сообщила, что снег сегодня пройдет в центральной части Украины и на востоке. На остальной территории — без существенных осадков.

Тем временем в Киеве 20 февраля без осадков. Ночью -10 °С, днем -2 °С.

Напомним, что 17 февраля Киев второй день подряд переживал последствия мощного снегопада. Вследствие непогоды в столице снова был транспортный коллапс и переполненные остановки общественного транспорта.

Также мы рассказали рассказывали, как спасли урожай из-за морозов и подтопления в феврале 2026 года.

Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
