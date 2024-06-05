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Град, грози і сильний вітер — синоптики показали на карті, де буде негода

5 червня 2024 05:01
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в середу, 5 червня — де синоптики обіцяють спеку, дощі, грози
Жінка ховається від дощу з градом. Фото ілюстративне: pixabay.com
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Україні у середу, 5 червня, знову буде мокрою — з дощами та грозами. Опади та сильні пориви вітру синоптики прогнозують у Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Черкаській областях. Температура повітря у цих регіонах подекуди до +31 °C. Сухо лише на півдні країни, вдень +26...+33 °C. Вітер південно-західний, у західних областях з переходом на північно-західний, 5-10 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Західну Україну також накриють дощі з грозами. Вдень повітря прогріється лише до +22...+24 °C. У Запорізькій, Миколаївській, Херсонській областях — без опадів, +29...+33 °C. У Криму до +35 °C. На високогір'ї Карпат вдень +15...+20 °C.

На Київщині — короткочасні дощі з грозами, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень +21...+26 °C. У Києві вдень до +26 °C. Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища — сильні грози з градом — у столиці та в цілому у Київській області. 

Якою буде погода в Україні сьогодні, 5 червня - Укргідрометцентр
Прогноз погоди в Україні сьогодні, 5 червня. Фото: Укргідрометцентр

Попередження від Укргідрометцентру

П'ятого червня у більшості районів лівобережної України очікуються грози, подекуди з градом та сильними поривами вітру. Негода омине лише південний схід та південь нашої країни.

Попередження про сильні грози в Україні 5 червня
Попередження про сильні грози в Україні 5 червня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 5 червня

За прогнозом народного синоптика Наталки Діденко, 5 червня в Україні очікується +25...+29 °C, на сході та півдні до +30...+33 °C, у західних областях +22...+25 °C.

"Короткочасні дощі з грозами пройдуть на заході, півночі та північному сході. Можливі при грозах шквали та град", — повідомила народний синоптик.

Прогноз погоди від Наталки Діденко на 5 червня
Прогноз погоди від Наталки Діденко 5 червня. Скриншот з Telegram/Погода від Наталки Діденко

Нагадаємо, травень-2024 побив 100-літний рекорд у столиці України, ставши одним з найсухіших місяців за 130 років. До слова, наприкінці 2024 року метеорологи очікують новий кліматичний феномен у багатьох країнах світу, який принесе похолодання. 

червень
Укргідрометцентр
дощ
прогноз погоди
Наталка Діденко
температура повітря

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