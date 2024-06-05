Погода в Украине в среду, 5 июня - где синоптики обещают жару, дожди, грозы

Женщина прячется от дождя с градом. Фото иллюстративное: pixabay.com

Погода в Украине в среду, 5 июня, снова будет мокрой — с дождями и грозами. Осадки и сильные порывы ветра синоптики прогнозируют в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Черкасской областях. Температура воздуха в этих регионах до +31 °C. Сухо — на юге страны, днем +26...+33 °C. Ветер юго-западный, в западных областях с переходом в северо-западный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Читайте также:

Погода в Украине 5 июня

Западную Украину также накроют дожди с грозами. Днем воздух прогреется только до +22...+24 °C. В Запорожской, Николаевской, Херсонской областях без осадков, +29...+33 °C. В Крыму до +35 °C. На высокогорье Карпат днем +15...+20 °C.

В Киевской области — кратковременные дожди с грозами, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем +21...+26 °C. В Киеве днем до +26 °C. Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях — сильных грозах с градом — в столице и Киевской области.

Прогноз погоды в Украине сегодня, 5 июня. Фото: Укргидрометцентр

Предупреждение от Укргидрометцентра

Пятого июня в большинстве районов левобережной Украины ожидаются грозы, местами с градом и сильными порывами ветра. Ненастье обойдет лишь юго-восток и юг нашей страны.

Предупреждение о сильных грозах с градом в Украине 5 июня. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 5 июня

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, 5 июня в Украине ожидается +25...+29 °C, на востоке и юге до +30...+33 °C, в западных областях +22...+25 °C.

"Кратковременные дожди с грозами пройдут на западе, севере и северо-востоке. Во время грозы возможны порывы ветра и град", — сообщила народный синоптик.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 5 июня. Скриншот с Telegram/Погода от Наталки Диденко

Напомним, май-2024 побил 100-летний рекорд в столице Украины, став одним из самых сухих месяцев за 130 лет. К слову, в конце 2024 метеорологи ожидают новый климатический феномен во многих странах мира, который принесет похолодание.