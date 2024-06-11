Погода в Україні у вівторок, 11 червня — прогноз від синоптиків

Жінка з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні у вівторок, 11 червня, буде хмарною із проясненнями. Усюди, крім сходу та південного сходу, очікуються короткочасні дощі та грози. Удень в окремих районах град та шквали 15–20 м/с.

Про це в понеділок, 10 червня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Читайте також:

Яка погода буде в Україні 11 червня

Карта "Погода в Україні" від Українського гідрометцентру

Південно-західний із переходом на північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі +15...20 °С, а вдень +25...+30 °С. На півдні та сході країни вдень буде до +34 °С, а от у західних областях лише +21...+26 °С.

На Київщині температура вночі становитиме +15...+20 °С, а вдень +25...+30 °С. У Києві вночі буде +18....+20 °С, а вдень +26...+28 °С. Очікується хмарна із проясненнями погода, короткочасні дощі, грози. Південно-західний із переходом на північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 метрів за секунду. Удень в окремих районах області пройде град і будуть шквали 15–20 м/с. Через імовірні град та шквали в області та столиці прогнозують I (жовтий) рівень небезпеки.

Попередження про небезпечні гідрологічні явища

Карта "Небезпечні гідрологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

Унаслідок значних дощiв у басейнах річок Закарпатської області можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, стрімке підвищення рівнів води на малих водотоках із пiдтопленням понижених мiсць, особливо в населених пунктах (унаслiдок захаращення русел та водовiдвiдних канав). У гiрських районах iснує загроза сходження невеликих селевих потоків (І рівень небезпеки — жовтий).

На рiчках басейну Днiстра (Львiвська та Івано-Франкiвська області) очікується пiдвищення рiвнiв води на 0,3–1,0 метра над рівнями води, які було зафіксовано станом на 08:00 10 червня. Негативних наслідків унаслідок цього не очікується. У мiсцях проходження iнтенсивних дощiв можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку.

Унаслідок значних дощiв на річках суббасейнів Прута та Сірета (Івано-Франківська та Чернівецька області) очікується пiдвищення рiвнiв води на 0,3–1,3 метра над рівнями води, які було зафіксовано станом на 08:00 10 червня. Без негативних наслідків. У мiсцях проходження злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку. У гiрських районах iснує загроза сходження невеликих селевих потоків (І рівень небезпеки — жовтий).



Унаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне русло рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (ІІІ рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про пожежну небезпеку

Карта "Пожежна небезпека в Україні" від Укргідрометцентру

У Криму, східних, Дніпропетровськй, Запорізькій, Херсонській, Полтавській і Миколаївській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Карта "Небезпечні метеорологічні явища в Україні" від Укргідрометцентру

По всій території України, крім східних та південно-східних областей, грози, удень місцями град та шквали, 15–20 м/с. Буде I (жовтий) рівень небезпечності.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом народної синоптикині Наталки Діденко, у вівторок, 11 червня, дощі із грозами, часом із сильними зливами, градом і шквалами пройдуть на заході, півночі, у Сумській області, а також зачеплять Вінницьку, Черкаську та Одеську області.

На сході України, а також у більшості центральних і південних областей переважатиме суха погода. У східних і південних областях буде спека +29...+33 °С, а от на заході очікується прохолода від +19 °С до +23 °С. Середня температура в Україні буде +23...+29 °С.

У Києві пройдуть короткочасні дощі, прогримлять грози, під час яких можливі шквал і град. Температура повітря у столиці буде +26...+27 °С.

Нагадаємо, водність Дністра зменшилася майже до критерію маловоддя. Зазвичай сезон межені, тобто пониженої водності, починається в липні та триває до листопада, але цьогоріч він розпочався у травні.

Раніше ми повідомляли, що в Україні стрімко обміліла річка Дністер. За словами нардепа Олексія Кучеренка, це сталося через посуху та скидання води на турбіни з метою уникнення обмежень електроенергії.