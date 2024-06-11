Погода в Украине во вторник, 11 июня - прогноз от синоптиков

Женщина с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине во вторник, 11 июня, будет облачной с прояснениями. Всюду, кроме востока и юго-востока, ожидаются кратковременные дожди и грозы. Днем в отдельных районах град и шквалы 15–20 м/с.

Об этом в понедельник, 10 июня, сообщили в Украинском гидрометеорологическом центре.

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Какая погода будет в Украине 11 июня

Карта "Погода в Украине" от Украинского гидрометцентра

Юго-западный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью +15...20 °С, а днем +25...+30 °С. На юге и востоке страны днем будет до +34 °С, а вот в западных областях только +21...+26 °С.

В Киевской области температура ночью будет +15...+20 °С, а днем +25...+30 °С. В Киеве ночью будет +18...+20 °С, а днем +26...+28 °С. Ожидается облачная с прояснениями погода, кратковременные дожди, грозы. Юго-западный с переходом на северо-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 метров в секунду. Днем в отдельных районах области пройдет град и будут шквалы 15–20 м/с. Из-за возможных градов и шквалов в области и столице прогнозируют I (желтый) уровень опасности.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

Карта "Опасные гидрологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

В результате значительных дождей в бассейнах рек Закарпатской области возможно формирование значительного местного и склонового стока, стремительное повышение уровней воды на малых водотоках с подтоплением пониженных мест, особенно в населенных пунктах (вследствие загромождения русел и водоотводных канав). В горных районах существует угроза схождения небольших селевых потоков (I уровень опасности — желтый).

На реках бассейна Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) ожидается повышение уровня воды на 0,3–1,0 метра над уровнями воды, которые были зафиксированы по состоянию на 08:00 10 июня. Отрицательных последствий в результате этого не ожидается. В местах прохождения интенсивных дождей возможно формирование значительного местного и склонового стока.

В результате значительных дождей на реках суббассейнов Прута и Сирета (Ивано-Франковская и Черновицкая области) ожидается повышение уровней воды на 0,3–1,3 метра над уровнями воды, которые были зафиксированы на 08:00 10 июня. Без отрицательных последствий. В местах прохождения ливней возможно формирование значительного местного и склонового стока. В горных районах существует угроза схождения небольших селевых потоков (I уровень опасности — желтый).



В результате опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое природное русло уровни воды значительно ниже отметок водозаборов в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях (III уровень опасности — коричневый).

Предупреждение о пожарной опасности

Карта "Пожарная опасность в Украине" от Укргидрометцентра

В Крыму, восточных, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской, Полтавской и Николаевской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Карта "Опасные метеорологические явления в Украине" от Укргидрометцентра

На всей территории Украины, кроме восточных и юго-восточных областей, грозы, днем местами град и шквалы, 15–20 м/с. Будет I (желтый) уровень опасности.

Прогноз погоды от Наталки Диденко

По прогнозу народного синоптика Наталки Диденко, во вторник, 11 июня, дожди с грозами, временами с сильными ливнями, градом и шквалами пройдут на западе, севере, в Сумской области, а также коснутся Винницкой, Черкасской и Одесской областей.

На востоке Украины и в большинстве центральных и южных областей будет преобладать сухая погода. В восточных и южных областях будет жара +29...+33 °С, а вот на западе ожидается прохлада от +19 °С до +23 °С. Средняя температура в Украине будет +23...+29 °С.

В Киеве пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы, во время которых возможны шквал и град. Температура воздуха в столице будет +26...+27 °С.

Напомним, водность Днестра уменьшилась почти до критерия маловодия. Обычно сезон межени, то есть пониженной водности, начинается в июле и продолжается до ноября, но в этом году он начался в мае.

Ранее мы сообщали, что в Украине стремительно обмелела река Днестр. По словам нардепа Алексея Кучеренко, это произошло из-за засухи и сброса воды на турбины с целью избежания ограничений электроэнергии.