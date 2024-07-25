Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні, 25 липня

Люди під дощем. Ілюстративне фото: REUTERS

Сьогодні, 25 липня, в Одесі очікуються значні опади та різкі пориви вітру — синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. Нарешті аномальна спека минає, тож максимальна температура повітря становитиме +28 °С. Втім, вода у Чорному морі досі тепла — близько +27 °С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Небезпечна погода на Одещині. Фото: Гідрометцентр ЧАМ

Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, гроза.

Вітер вночі північно-західний 7-12 м/с, вдень змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура вночі +21...+23 °С, вдень +26...+28 °С.

Температура морської води +26...+27 °С.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Короткочасний дощ, гроза.

Вітер вночі північно-західний 7-12 м/с, вдень змінних напрямків 3-8 м/с.

Температура вночі +18...+23 °C, вдень +25...+30 °C.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

На Одещині погодні умови сприятимуть дуже високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах.

Прогноз пожежної небезпеки на 25 липня. Фото: скриншот

Погода в Україні 25 липня

Погода в Україні в четвер, 25 липня, буде хмарною із проясненнями. У західних, Житомирській, Вінницькій, а вдень ще в Одеській і Миколаївській областях пройдуть короткочасні дощі, грози, подекуди град і шквали 15–20 м/c. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

В західних областях північно-західний вітер дутиме зі швидкістю 3–8 м/с. Температура повітря в південній частині вночі становитиме +18...+23 °С, а вдень +27...+32 °С.

На решті території вночі буде +13...+18 °С, а вдень +25...30 °С. У західних, Вінницькій і Житомирській областях буде +19...+24 °С. У Карпатах уночі +9...+14 °С, а вдень +14...+19 °С.

Прогноз погоди в Україні на сьогодні. Фото: скриншот

Нагадаємо, у липні Україна потрапила в центр температурної аномалії через потужні відхилення температури повітря.