Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 25 июля.

Люди под дождем. Иллюстративное фото: REUTERS

Сегодня, 25 июля, в Одессе ожидаются значительные осадки и резкие порывы ветра синоптики объявили желтый уровень опасности. Наконец аномальная жара истекает, поэтому максимальная температура воздуха будет составлять +28 °С. Впрочем, вода в Черном море до сих пор теплая — около +27 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Опасная погода в Одесской области. Фото: Гидрометцентр ЧАМ

Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь, гроза.

Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, днем переменные направления 3-8 м/с.

Температура ночью +21...+23°С, днем +26...+28°С.

Температура морской воды +26...+27 °С.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Возможен дождь, гроза.

Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, днем переменные направления 3-8 м/с.

Температура ночью +18...+23 °C, днем +25...+30 °C.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Прогноз пожарной угрозы на 25 июля. Фото: скриншот

Погода в Украине 25 июля

Погода в Украине в четверг, 25 июля, будет облачной с прояснениями . В западных, Житомирской, Винницкой, а днем еще в Одесской и Николаевской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15–20 м/c. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

В западных областях северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха в южной части ночью будет +18...+23°С, а днем +27...+32°С.

На остальной территории ночью будет +13...+18°С, а днем +25...30°С. В западных, Винницкой и Житомирской областях будет +19...+24°С. В Карпатах ночью +9...+14°С, а днем +14...+19°С.

Прогноз погоды в Украине на сегодня. Фото: скриншот

Напомним, в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.