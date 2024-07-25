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Будет греметь целый день — синоптики предупредили о резком изменении погоды в Одессе

25 июля 2024 05:31
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня, 25 июля.
Люди под дождем. Иллюстративное фото: REUTERS
Светлана Силенко - Редактор

Сегодня, 25 июля, в Одессе ожидаются значительные осадки и резкие порывы ветра синоптики объявили желтый уровень опасности. Наконец аномальная жара истекает, поэтому максимальная температура воздуха будет составлять +28 °С. Впрочем, вода в Черном море до сих пор теплая — около +27 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Предупреждение об опасных метеорологических явлениях Одесщина 25 июля
Опасная погода в Одесской области. Фото: Гидрометцентр ЧАМ

Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможен дождь, гроза.
  • Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, днем переменные направления 3-8 м/с.
  • Температура ночью +21...+23°С, днем +26...+28°С.
  • Температура морской воды +26...+27 °С.
прогноз погоды в Одессе 25 июля
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Возможен дождь, гроза.
  • Ветер ночью северо-западный 7-12 м/с, днем переменные направления 3-8 м/с.
  • Температура ночью +18...+23 °C, днем +25...+30 °C.
  • На автодорогах области видимость хорошая.
прогноз погоды в Одесской области 25 июля
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

В Одесской области погодные условия будут способствовать очень высокой вероятности возникновения и распространения пожаров в экосистемах.

Пожарная опасность на 25 июля
Прогноз пожарной угрозы на 25 июля. Фото: скриншот

Погода в Украине 25 июля

Погода в Украине в четверг, 25 июля, будет облачной с прояснениями . В западных, Житомирской, Винницкой, а днем еще в Одесской и Николаевской областях пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15–20 м/c. На остальной территории переменная облачность, без осадков.

В западных областях северо-западный ветер будет дуть со скоростью 3–8 м/с. Температура воздуха в южной части ночью будет +18...+23°С, а днем +27...+32°С.

На остальной территории ночью будет +13...+18°С, а днем +25...30°С. В западных, Винницкой и Житомирской областях будет +19...+24°С. В Карпатах ночью +9...+14°С, а днем +14...+19°С.

Прогноз погоды в Украине 15 июля.
Прогноз погоды в Украине на сегодня. Фото: скриншот

Напомним, в июле Украина попала в центр температурной аномалии из-за мощных отклонений температуры воздуха.

Одесса Одесская область синоптик Новости Одессы дождь прогноз погоды осадки температура воздуха жара

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