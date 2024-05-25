Погода в Україні у суботу, 25 травня — які області накриють грозові зливи

Люди переходять дорогу під сильною зливою. Фото: ideas.ted.com

Погода в Україні в суботу, 25 травня, буде сухою та теплою, лише у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та інших західних областях очікуються грозові дощі. Також синоптики попереджають про штормовий вітер до 20 м/с на півдні країни та надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура повітря вдень становитиме +22...+27 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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За прогнозом синоптиків, на заході варто очікувати короткочасних грозових дощів. Вітер східного та південно-східного напрямків зі швидкістю 5-10 м/с, а в Криму та Приазов'ї місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

вночі +11...+16 °C, на сході, північному сході та в Карпатах +8...+13 °C;

вдень +22...+27 °C;

у Києві вночі +13...+15 °C, вдень близько +25 °C.

Прогноз погоди в Україні на 25 травня. Фото: Укргідрометцентр

Також в Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 25-27 травня в Україні, окрім Криму, Закарпатської, а 25-26 травня й Івано-Франківської та Львівської областей.

В яких областях України пожежна небезпека 25 травня. Фото: Укргідрометцентр

Прогноз погоди від Наталки Діденко 25 травня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує грозові дощі подекуди в західних областях. На решті території України опади не очікуються.

"Хоча не варто сильно на ці дощі розраховувати через їхню локальність та тимчасовий літній характер, якщо чесно. Наллє — добре, але може й кількома краплями обмежитися", — зазначає Діденко.

Крім того, сильний вітер прогнозується в Криму та Приазов'ї 25-26 травня, подекуди до штормових поривів до 15-20 м/с.

Температура повітря упродовж дня становитиме +22...+28 °C, у Києві повітря прогріється вдень до +22...+25 °C, дощів у столиці не передбачається.

Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що Діденко розповіла про погоду в Україні на вихідних 25-26 травня. Відомо, що українцям підготувала неділя.

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