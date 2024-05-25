Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Погода arrow Гроза загрожує цій частині України — які області синоптики попередили про зливи arrow

Гроза загрожує цій частині України — які області синоптики попередили про зливи

25 травня 2024 04:29
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Україні у суботу, 25 травня — які області накриють грозові зливи
Люди переходять дорогу під сильною зливою. Фото: ideas.ted.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Україні в суботу, 25 травня, буде сухою та теплою, лише у Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та інших західних областях очікуються грозові дощі. Також синоптики попереджають про штормовий вітер до 20 м/с на півдні країни та надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Температура повітря вдень становитиме +22...+27 °C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:

Погода в Україні 25 травня 

За прогнозом синоптиків, на заході варто очікувати короткочасних грозових дощів. Вітер східного та південно-східного напрямків зі швидкістю 5-10 м/с, а в Криму та Приазов'ї місцями можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +11...+16 °C, на сході, північному сході та в Карпатах +8...+13 °C;
  • вдень +22...+27 °C;
  • у Києві вночі +13...+15 °C, вдень близько +25 °C.
Погода в Україні сьогодні, 25 травня
Прогноз погоди в Україні на 25 травня. Фото: Укргідрометцентр

Також в Укргідрометцентрі попереджають про надзвичайний рівень пожежної небезпеки 25-27 травня в Україні, окрім Криму, Закарпатської, а 25-26 травня й Івано-Франківської та Львівської областей.

Де оголошена пожежна небезпека в Україні 25 травня
В яких областях України пожежна небезпека 25 травня. Фото: Укргідрометцентр 

Прогноз погоди від Наталки Діденко 25 травня

Народна синоптикиня Наталка Діденко прогнозує грозові дощі подекуди в західних областях. На решті території України опади не очікуються.

"Хоча не варто сильно на ці дощі розраховувати через їхню локальність та тимчасовий літній характер, якщо чесно. Наллє — добре, але може й кількома краплями обмежитися", — зазначає Діденко.

Крім того, сильний вітер прогнозується в Криму та Приазов'ї 25-26 травня, подекуди до штормових поривів до 15-20 м/с.

Температура повітря упродовж дня становитиме +22...+28 °C, у Києві повітря прогріється вдень до +22...+25 °C, дощів у столиці не передбачається.

Прогноз погоди від Наталки Діденко 25 травня
Скриншот повідомлення з фейсбук-сторінки народної синоптикині Наталки Діденко

Нагадаємо, що Діденко розповіла про погоду в Україні на вихідних 25-26 травня. Відомо, що українцям підготувала неділя.

Також ми повідомляли, що над Україною в ніч проти п'ятниці, 24 травня, неозброєним оком можна було побачити Місяць золотого забарвлення. Захопливим небесним явищем похизувалися користувачі соцмереж.

погода
Укргідрометцентр
Наталка Діденко
дощ
прогноз погоди
погода в Україні
вітер
небезпека
травень

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

12 травня 2024

17:13 Кабмін продовжив бронювання від мобілізації ще одній категорії працівників

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби

23 травня 2024

14:59 Зливи, грози та шквали — синоптик Діденко попередила українців про погіршення погоди завтра

19 травня 2024

17:07 Лунін стане гравцем відомого клубу — Реал не зможе втримати українця