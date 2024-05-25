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Гроза угрожает этой части Украины — какие области синоптики предупредили о ливнях

25 мая 2024 04:29
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор
Погода в Украине в субботу, 25 мая — какие области накроют грозовые ливни
Люди переходят дорогу под сильным ливнем. Фото: ideas.ted.com
15a6ec3a-98ad-4a77-cbcc-b98044051300 - Людмила Войтюк
Людмила Войтюк
Редактор

Погода в Украине в субботу, 25 мая, будет сухой и теплой, только во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и других западных областях ожидаются дожди. Также синоптики предупреждают о штормовом ветре до 20 м/с на юге страны и чрезвычайном уровне пожарной опасности. Температура воздуха днем будет +22...+27 °C.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине 25 мая

По прогнозу синоптиков, на западе следует ожидать кратковременных грозовых дождей. Ветер восточного и юго-восточного направлений со скоростью 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха:

  • ночью +11...+16 °C, на востоке, северо-востоке и в Карпатах +8...+13 °C;
  • днем +22...+27 °C;
  • в Киеве ночью +13...+15 °C, днем около +25 °C.
Погода в Украине сегодня, 25 мая
Прогноз погоды в Украине на 25 мая. Фото: Укргидрометцентр

Также в Укргидрометцентре предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности 25-27 мая в Украине, кроме Крыма, Закарпатской, а 25-26 мая и Ивано-Франковской и Львовской областей.

Где объявлена пожарная опасность в Украине 25 мая
В каких областях Украины пожарная опасность 25 мая. Фото: Укргидрометцентр

Прогноз погоды от Наталки Диденко 25 мая

Народный синоптик Наталья Диденко прогнозирует грозовые дожди местами в западных областях. На остальной территории Украины осадки не ожидаются.

"Хотя не стоит сильно на эти дожди рассчитывать из-за их локальности и временного летнего характера, если честно. Нальет — хорошо, но может и несколькими каплями ограничиться", — отмечает Диденко.

Кроме того, сильный ветер прогнозируется в Крыму и Приазовье 25-26 мая, местами до штормовых порывов до 15-20 м/с.

Температура воздуха в течение дня будет +22...+28 °C, в Киеве воздух прогреется днем до +22...+25 °C, дождей в столице не предполагается.

Прогноз погоды от Наталки Диденко 25 мая
Скриншот сообщения с фейсбук-страницы народного синоптика Наталки Диденко

Напомним, что Диденко рассказала о погоде в Украине в выходные 25-26 мая. Известно, что украинцам подготовило воскресенье.

Также мы сообщали, что над Украиной в ночь на пятницу, 24 мая, невооруженным глазом можно было увидеть Луну золотой окраски. Увлекательным небесным явлением похвастались пользователи соцсетей.

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