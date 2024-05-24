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Народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про спеку в деяких регіонах

24 травня 2024 15:51
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Людмила Войтюк
Редактор
Погода на вихідні 25-26 травня від Діденко
Люди йдуть вулицею. Фото: Reuters
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Людмила Войтюк
Редактор

В Україні на вихідні, 25-26 травня, у західних областях буде дощова погода з грозами. Водночас температура повітря підніметься до +28 °C. 

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Завтра дощі з грозами місцями пройдуть на заході України, а в неділю — на півдні та в центральних областях. Решта територій в ці дні матимуть суху погоду.

У Криму та Приазов'ї 25-26 травня очікується сильний вітер, місцями до штормових поривів, 15-20 м/с. Температура повітря коливатиметься у межах +22...+28 °C, в неділю в Приазов'ї похолоднішає — до +19...+22 °C.

Погода у Києві 25-26 травня

У столиці завтра та після завтра прогнозують вдень +22...+25 °C, буде сонячна погода без опадів.

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Скриншот допису Діденко

Раніше синоптики попереджали українців про сильні дощі та грози

Крім того, в Укргідрометцетрі повідомляли громадян про прихід спеки та грози у країну.

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