Погода на вихідні 25-26 травня від Діденко

Люди йдуть вулицею. Фото: Reuters

В Україні на вихідні, 25-26 травня, у західних областях буде дощова погода з грозами. Водночас температура повітря підніметься до +28 °C.

Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Завтра дощі з грозами місцями пройдуть на заході України, а в неділю — на півдні та в центральних областях. Решта територій в ці дні матимуть суху погоду.

У Криму та Приазов'ї 25-26 травня очікується сильний вітер, місцями до штормових поривів, 15-20 м/с. Температура повітря коливатиметься у межах +22...+28 °C, в неділю в Приазов'ї похолоднішає — до +19...+22 °C.

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У столиці завтра та після завтра прогнозують вдень +22...+25 °C, буде сонячна погода без опадів.

Скриншот допису Діденко

Раніше синоптики попереджали українців про сильні дощі та грози.

Крім того, в Укргідрометцетрі повідомляли громадян про прихід спеки та грози у країну.