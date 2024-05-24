Погода на вихідні 25-26 травня від Діденко

Народний синоптик Наталка Діденко попередила українців про спеку в деяких регіонах
В Україні на вихідні, 25-26 травня, у західних областях буде дощова погода з грозами. Водночас температура повітря підніметься до +28 °C.
Про це повідомила народний синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 25-26 травня
Завтра дощі з грозами місцями пройдуть на заході України, а в неділю — на півдні та в центральних областях. Решта територій в ці дні матимуть суху погоду.
У Криму та Приазов'ї 25-26 травня очікується сильний вітер, місцями до штормових поривів, 15-20 м/с. Температура повітря коливатиметься у межах +22...+28 °C, в неділю в Приазов'ї похолоднішає — до +19...+22 °C.
Погода у Києві 25-26 травня
У столиці завтра та після завтра прогнозують вдень +22...+25 °C, буде сонячна погода без опадів.
Раніше синоптики попереджали українців про сильні дощі та грози.
Крім того, в Укргідрометцетрі повідомляли громадян про прихід спеки та грози у країну.
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