Погода в Україні в серед, 22 травня — прогноз від синоптиків

Люди відпочивають в парку. Фото ілюстроване: УНІАН

В середу, 22 травня, в Україні очікується високотемпературна погода, яка призведе до підвищення рівня пожежної небезпеки майже у всіх регіонах країни. Крім того, в деяких областях можуть бути опади з грозами.

Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі у вівторок, 22 травня.

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Погода в Україні 22 травня

Середня температура повітря сягатиме +24...+26 °C. Однак, у деяких регіонах цей показник буде вищим. Наприклад, на сході термометр може піднятися до +25...+28 °C, а на півдні, особливо у Миколаївській області, очікується навіть до +29 °C.

Водночас на Закарпатті очікується трохи прохолодніше, з температурою повітря +21...+23 °C.

Більшість території України протягом дня залишиться без опадів, з мінливою хмарністю. Проте на заході та півночі країни можливі грози. Очікуються дощі на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Львівщині, Закарпатті, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Полтавщині та в Чернівецькій області.

Погода в Україні 22 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 22 травня

Прогноз погоди на 22 травня для Київської області передбачає мінливу хмарність без опадів. Південно-східний вітер буде дмухати зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +10...+15 °C, а вдень термометр покаже +23...+28 °C. У столиці, у Києві, нічна температура становитиме приблизно +12...+14 °C, а денна — близько +25 °C.

Погода у Києві 22 травня. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні 22 травня

З 22 по 24 травня, за винятком Криму, Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Херсонської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища 22 травня

З 21 по 24 травня очікується продовження зниження рівнів води зі зменшенням шару затоплення заплав. Утримуватимуться такі явища:

На Десні: затоплення територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському районах (І рівень небезпеки — жовтий); у Корюківському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки — помаранчевий).

затоплення територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському районах (І рівень небезпеки — жовтий); у Корюківському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки — помаранчевий). На Верхньому Дніпрі (в межах країни): порушення транспортного сполучення ряду прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки — помаранчевий).

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (III рівень небезпеки — коричневий).

Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що до кінця тижня на українців очікує тепла погода. Втім, частині областей варто бути готовими до дощів.

Також ми писали, що через воєнний стан у Києві цього року скасували пляжний сезон. Таке рішення пов'язане з необхідністю уникнення масових скупчень людей на пляжах та в зонах відпочинку.