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На Україну насуваються грози та спека — синоптики назвали регіони, де очікувати опади

21 травня 2024 20:56
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Україні в серед, 22 травня — прогноз від синоптиків
Люди відпочивають в парку. Фото ілюстроване: УНІАН
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

В середу, 22 травня, в Україні очікується високотемпературна погода, яка призведе до підвищення рівня пожежної небезпеки майже у всіх регіонах країни. Крім того, в деяких областях можуть бути опади з грозами.

Про це повідомляють в Українському гідрометеорологічному центрі у вівторок, 22 травня.

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Погода в Україні 22 травня

Середня температура повітря сягатиме +24...+26 °C. Однак, у деяких регіонах цей показник буде вищим. Наприклад, на сході термометр може піднятися до +25...+28 °C, а на півдні, особливо у Миколаївській області, очікується навіть до +29 °C.

Водночас на Закарпатті очікується трохи прохолодніше, з температурою повітря +21...+23 °C.

Більшість території України протягом дня залишиться без опадів, з мінливою хмарністю. Проте на заході та півночі країни можливі грози. Очікуються дощі на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Львівщині, Закарпатті, Івано-Франківщині, Тернопільщині, Полтавщині та в Чернівецькій області.

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Погода в Україні 22 травня. Фото: Укргідрометцентр

Погода у Києві та області 22 травня 

Прогноз погоди на 22 травня для Київської області передбачає мінливу хмарність без опадів. Південно-східний вітер буде дмухати зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі очікується в межах +10...+15 °C, а вдень термометр покаже +23...+28 °C. У столиці, у Києві, нічна температура становитиме приблизно +12...+14 °C, а денна — близько +25 °C.

На Україну насуваються грози та спека — синоптики назвали регіони, де очікувати опади - фото 2
Погода у Києві 22 травня. Фото: Укргідрометцентр

Пожежна небезпека в Україні 22 травня

З 22 по 24 травня, за винятком Криму, Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Херсонської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Пожежна небезпека в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Попередження про небезпечні гідрологічні явища 22 травня

З 21 по 24 травня очікується продовження зниження рівнів води зі зменшенням шару затоплення заплав. Утримуватимуться такі явища:

  • На Десні: затоплення територій та доріг на заплаві з порушенням транспортного сполучення з окремими селами у Новгород-Сіверському, Ніжинському, Чернігівському районах (І рівень небезпеки — жовтий); у Корюківському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки — помаранчевий).
  • На Верхньому Дніпрі (в межах країни): порушення транспортного сполучення ряду прирічкових сіл у Чернігівському районі Чернігівської області (II рівень небезпеки — помаранчевий).

Внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро в старе природне русло, рівні води значно нижчі за відмітки водозаборів у Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях (III рівень небезпеки — коричневий).

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Попередження про небезпечні гідрологічні явища в Україні. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, що до кінця тижня на українців очікує тепла погода. Втім, частині областей варто бути готовими до дощів.

Також ми писали, що через воєнний стан у Києві цього року скасували пляжний сезон. Таке рішення пов'язане з необхідністю уникнення масових скупчень людей на пляжах та в зонах відпочинку.

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